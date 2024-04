Marco Polo a pedali, 2 veneziani in missione: in bici fino a Pechino

Mancano tre giorni al via della spedizione di Alberto Fiorin e Dino Facchinetti, rispettivamente presidente e segretario della Società ciclistica pedale veneziano 1913: raggiungere Pechino in bicicletta partendo da Venezia. Coordinate della partenza: ore 8.15 di giovedì 25 aprile, Porta Rossa del Parco San Giuliano.

Un viaggio lungo più di 100 giorni, attraverso 12mila chilometri di strade per celebrare il 700° anniversario della morte di Marco Polo. La spedizione, inserita nel calendario ufficiale delle celebrazioni promosse dal comitato nazionale istituito dal ministero della Cultura, attraverserà infatti le terre narrate da “Il Milione” in un’avventura tra richiami del passato e sfide del presente. «Ci piace pensare che le motivazioni con cui ci imbarchiamo in questa impresa non sono poi così dissimili da quelle che spinsero Marco Polo ad affrontare il suo viaggio in Catai - spiegano i due protagonisti -: il desiderio di conoscere altri mondi e altre genti, ed entrarvi in contatto per favorire il dialogo e la comprensione reciproca. Nonostante i tempi siano certamente diversi da quelli di Marco, crediamo che oggi come allora ci sia la stessa necessità di dialogo e ascolto tra i popoli, come i recenti tragici avvenimenti a livello internazionale dimostrano».

L’obiettivo della spedizione è portare un messaggio di pace e solidarietà di cui la bicicletta, grazie all’approccio lento e non invasivo con il territorio che essa promuove, è simbolo. "Marco Polo a pedali" è un viaggio che parte da lontano: il 25 aprile 2001, Fiorin, scrittore-viaggiatore, partì da Venezia con un gruppo di nove ciclisti per raggiungere Pechino in bicicletta. Tuttavia a Jesolo, al venticinquesimo chilometro della prima tappa, ebbe un incidente che lo costrinse a ritirarsi dalla spedizione. Il desiderio di pedalare fino a Pechino non si è mai spento: è così che, dopo molte altre avventure in bicicletta e a 23 anni di distanza, ha sentito che era arrivato il momento di realizzare il suo vecchio sogno.

Il viaggio

L’itinerario, collaudato durante la riuscita spedizione del 2001, si sviluppa per circa 12mila chilometri in 100 giorni, attraverso dodici nazioni: Italia, Slovenia, Croazia, Serbia, Bulgaria, Turchia, Georgia, Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakistan e Cina. Si comporrà di 85 tappe, per una media di 140 chilometri giornalieri, e di 15 giorni dedicati a visite e incontri istituzionali che si terranno a Sofia (Bulgaria), Istanbul (Turchia), Samarcanda, (Uzbekistan), Almaty (Kazakistan) e Pechino (Cina).

Fiorin e Facchinetti viaggeranno con il modello Adlar 2024 di Wilier Triestina (sponsor tecnico della spedizione), bicicletta gravel, che sarà caricata di quattro borse dal peso complessivo di 18 chili circa.