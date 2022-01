Smog, scatta il livello d'allerta rosso

Da domani, sabato 22 gennaio, scatta il livello di allerta 2 "Rosso" per la concentrazione di polveri sottili Pm10 in atmosfera su tutto il territorio del Comune di Venezia. Sarà valido fino al prossimo giorno di controllo, previsto per lunedì 24 gennaio, quando verrà emesso il nuovo bollettino.

Con il livello di allerta rosso da domani verranno sottoposte a limitazione della circolazione (rispetto al livello arancione attuale) anche i veicoli commerciali euro 5 diesel per 4 ore al giorno dalle 8.30 alle 12.30. Tutte le informazioni sulla pagina web: https://www.comune.venezia.it/it/content/misure-contenimento-dei-livelli-concentrazione-pm10 oppure al canale telegram @AllertaPM10Venezia. Il bollettino è alla pagina https://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php.

Il periodo di valutazione considerato è di 4 giorni per il passaggio dal livello verde a quello arancione e di 10 giorni per il passaggio dal livello arancione a quello rosso: se gli sforamenti misurati e previsti si sono protratti per oltre 10 giorni consecutivi si attiva il secondo livello di allerta, rosso (sotto: foto delle misurazioni Arpav delle Pm10 degli ultimi 10 giorni).