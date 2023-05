Venezia quarta in Italia per le assunzioni nel settore del turismo culturale

Venezia è la quarta città italiana per il lavoro nel settore del turismo culturale, con circa 25mila assunzioni. È quanto emerge dallo studio “Imprese e professioni culturali e creative 2022” del Sistema informativo Excelsior realizzato da Unioncamere e Anpale, analizzato in collaborazione con il Centro studi delle Camere di commercio G. Tagliacarne.

I lavoratori impiegati

Le imprese turistiche veneziane a vocazione culturale sono, a fine 2022, 3.720 ed impiegano 25.580 dipendenti; le stesse avevano previsto 24.640 nuove entrate nel corso dell’anno. Le imprese culturali e creative, invece, avevano previsto 3.830 nuove entrate a Venezia. A Venezia le imprese con dipendenti nel settore culturale, a fine 2022, sono, 750 ed hanno in forza 7.390 dipendenti.

Spiccano nel settore culturale, in controtendenza con le previsioni inerenti alle entrate generali (che tengono in considerazione tutti i settori economici e d’impresa), le ricerche di personale altamente qualificato in possesso di titolo di laurea o diploma di scuola superiore. Il 27,9% del personale ricercato a Venezia nel 2022 doveva essere in possesso di laurea, il 43,4% di diplomadi scuola superiore. Ancora basse le ricerche per diplomati ITS – Istituti Tecnici Superiori che si fermano al 2,3% a Venezia.

La difficoltà nel trovare le figure cercate

Le imprese veneziane del settore culturale, intervistate nel 2022, hanno cercato in particolare giovani fino ai 29 anni d’età (31,2% delle aziende veneziane intervistate e 40,9% delle aziende polesane). Le stesse, inoltre, erano consapevoli di dover fornire ulteriore formazione alle figure che sarebbero entrate in azienda (88,1% entrate con necessità di ulteriore formazione). In entrambe le province le imprese del sistema produttivo culturale e creativo hanno registrato, tuttavia, difficoltà nel reperimento delle figure professionali cercate: la difficoltà ha riguardato il 43,9% delle entrate a Venezia.

Il contratto che le aziende prevedevano di attivare maggiormente, in provincia di Venezia, era il contratto di lavoro dipendente(73,5%) seguito dal personale in somministrazione (16,6%); il 9,2% altri lavoratori non alle dipendenze e lo 0,7% collaboratori coordinati e continuativi.

La suddivisione dei settori

Le entrate previste per le professioni culturali e creative nel 2022 suddivise per settore di attività ammontano a 2.160 a Venezia, di cui il ?2,5% nelle industrie creative, il ?21,3% in quelle culturali, l'1% nel patrimonio storico artistico, L'8,2% nel o erforming arts e intrattenimento, lo ?0,5% nel Made in Italy a contenuto culturale, l'1,3% nel turismo a prevalente vocazione culturale è il 65,3% in altri settori economici.