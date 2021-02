Ufficiale, riaprono anche i Musei Civici: si inizia a Carnevale con Palazzo Ducale e Correr

Con il Veneto in zona gialla anche i Musei Civici di Venezia danno un segnale annunciando ufficialmente alcune aperture che coincidono con un momento simbolico, quello del Carnevale: si comincia con quattro giorni a Palazzo Ducale e al Correr (11, 12, 15 e 16 febbraio) e poi, da marzo, toccherà al Museo del vetro di Murano, alla Galleria internazionale d'arte moderna a Ca’ Pesaro e al Museo di storia naturale Giancarlo Ligabue. È una decisione che in molti accolgono con piacere e sollievo, dal momento che in precedenza il sindaco Brugnaro aveva annunciato l'intenzione di tener chiuse tutte le 11 sedi fino ad aprile, innescando una vasta mobilitazione di protesta da parte dell'opposizione, dei sindacati e del mondo culturale.

Dopo una lunga attesa, dunque, i veneziani e tutti i veneti potranno tornare nei "loro" musei, pur tra le limitazioni dettate dalle norme nazionali. La principale è quella che esclude i weekend, per cui i giorni di apertura coincidono con quelli lavorativi e di studio: sarà più difficile, per molte persone, approfittare di questa occasione, ma dovrebbe essere d'aiuto l'orario di apertura, che prosegue in alcuni casi fino alle 20. Oltre a questo, naturalmente, i luoghi di cultura vanno visitati con modalità contingentate e nel rispetto delle misure anti-Covid.

I primi a ripartire, come detto, sono Palazzo Ducale e Museo Correr, i gioielli di piazza San Marco. «Un appuntamento - comunica la Fondazione - pensato in coincidenza con il Carnevale, quest’anno tutto digitale, per offrire, a quanti da tempo aspettano e chiedono di tornare a visitarli, la possibilità di incontrare nuovamente la bellezza di Venezia custodita in questi straordinari luoghi d’arte». I musei, riferisce la Fondazione, sono «perfettamente attrezzati per garantire una visita in sicurezza». Ecco gli orari, nel dettaglio:

Palazzo Ducale

giovedì 11 e venerdì 12 febbraio dalle 11 alle 20

lunedì 15 e martedì 16 dalle 11 alle 19

Museo Correr

giovedì 11, venerdì 12, lunedì 15 e martedì 16 febbraio dalle 12 alle 18

I biglietti sono acquistabili online o direttamente nelle biglietterie. Infine, per visitare il Museo del Settecento veneziano di Ca' Rezzonico e Palazzo Fortuny si dovranno aspettare alcuni mesi: queste sedi sono oggetto di importanti lavori di riqualificazione e restauro iniziati durante la pandemia.