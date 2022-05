Venezia, ripartono i voli diretti verso il Canada. Al via Venezia-Montréal e Venezia-Toronto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Air Transat, compagnia aerea canadese e rappresentata in Italia da REPHOUSE® GSA ed eletta nel 2021 Miglior Compagnia Aerea al Mondo per i Viaggi Vacanze all'evento Skytrax World Airline Awards per la quarta volta, riprende i Voli Diretti Italia-Canada dall’aeroporto di Venezia Marco Polo per Montréal e Toronto che opereranno rispettivamente dal 6 maggio 2022 e dal 21 giugno 2022.

La compagnia aerea canadese opererà a maggio 1 volo diretto e da luglio 2 Voli Diretti settimanali (venerdì e lunedì) da Venezia ampliando le possibilità di raggiungere da punto a punto Montréal, la seconda città più grande del mondo in cui si parla francese dopo Parigi e la porta di ingresso nelle meraviglie naturali del Canada dell’Est tra parchi e laghi. Air Transat collegherà con 1 Volo Diretto settimanale (martedì) Venezia a Toronto. La città più multiculturale del mondo ed iconica del Canada, dove si può visitare l'unico castello veramente autentico del Nord America. È vicinissima inoltre alle Cascate del Niagara che attirano milioni di turisti da tutto il mondo.

Voli Diretti (no-stop) da Venezia MONTREAL e TORONTO 2022 • 6 maggio-28 ottobre (venerdì) TS 407 Venezia-Montréal • 11 luglio – 31 ottobre (lunedì) TS 409 Venezia-Montréal • 21 giugno-25 ottobre (martedì) TS 307 Venezia-Toronto Inoltre, grazie ai Voli in Connessione da Venezia è possibile raggiungere anche il Canada dell’Ovest alla scoperta delle Montagne Rocciose verso Vancouver e Calgary • I voli Venezia Montréal di venerdì hanno ottime connessioni per Toronto, Vancouver, Calgary • I voli Venezia Montréal di lunedì hanno ottime connessioni con Toronto e Vancouver • I voli Venezia Toronto di martedì hanno ottime connessioni su Montréal e Vancouver I Voli Diretti sono operati con Airbus A330 configurati in 2 classi di servizio: Classe Economica e Classe Club.