Venezia stringe un accordo con i musei del Qatar

Il Comune di Venezia ha annunciato oggi di aver sottoscritto un protocollo di cooperazione con Qatar Museums, l'organizzazione che gestisce i musei dell'emirato del Golfo arabo, rafforzando le relazioni esistenti al fine di migliorare la collaborazione in campo culturale e socio-economico. L'accordo coincide con l'annuncio di Qatar Airways che riprenderà i voli diretti tra Doha e Venezia, mentre si celebra l'apertura in città della conferenza Art for Tomorrow, presentata da The Democracy&Culture Foundation insieme al partner fondatore Qatar Museums.

Qatar Museums e la città di Venezia spiegano che perseguiranno attività che aggiungano valore al loro patrimonio culturale, migliorino le condizioni della conoscenza e incoraggino reciprocamente gli investimenti delle imprese, in particolare nei settori dell'arte, della conservazione, della sostenibilità, dello sport e dell'intrattenimento. Esempi di possibili attività possono includere lo sviluppo di mostre e seminari che esplorino i legami storici tra l'arte e l'architettura italiana e qatarina; la partecipazione dei propri artisti a festival e rassegne internazionali; collaborazioni accademiche, come la produzione di pubblicazioni d'arte e la co-organizzazione di visite di ricerca da parte di bibliotecari, archivisti e storici; la promozione dei collegamenti tra le organizzazioni sportive; l'esposizione delle collezioni e l'organizzazione congiunta di seminari tematici; e la cooperazione reciproca per la tutela e la rigenerazione del patrimonio culturale, compreso lo scambio di informazioni e la realizzazione di interventi strutturali volti al restauro di alcune parti simboliche della Città di Venezia.

Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, Presidente di Qatar Museums , ha dichiarato: «Quest’anno, utilizzando Venezia come base culturale, siamo felici di continuare a esplorare relazioni più strette tra le nostre due città e le nostre nazioni nel loro insieme. Non vediamo l’ora di accogliere i veneziani in Qatar e invitiamo i qatarioti a visitare l’offerta culturale di Venezia».

Secondo il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, l'amministrazione accoglie «con favore la collaborazione con Qatar Museums, una delle principali istituzioni attive in ambito culturale, proprio nei giorni in cui riprenderà il collegamento aereo diretto da Venezia a Doha, hub internazionale per le mete dell’Asia, Africa ed Oceania, aumentando così le capacità di connessione del nostro territorio».

Per l'ambasciatore dello Stato del Qatar presso la Repubblica Italiana Khalid bin Youssef Al Sada «questo accordo tra Qatar Museums e il Comune di Venezia è un segnale delle relazioni sempre più strette tra Qatar e Italia. È un’altra testimonianza degli orizzonti estesi della cooperazione in tutti i campi, come l’economia, il commercio, la cultura, gli scambi scientifici e artistici, la sicurezza e la cooperazione militare, la sicurezza ambientale, gli investimenti, il turismo e lo sport».

La partnership, nasce grazie al forte rapporto tra Qatar Museums e Venezia, forgiato attraverso una serie di collaborazioni di successo negli ultimi due anni. Qatar Museums è l'organizzatore della mostra in corso Your Ghosts Are Mine, Expanded Cinemas, Amplified Voices, presso Palazzo Franchetti, in mostra durante la Biennale d'Arte 2024 e la Mostra Internazionale d'Arte cinematografica di Venezia 2024, ed è stato sponsor della mostra Kengo Kuma: Onomatopeia Architecture presso l'ACP-Palazzo Franchetti durante la Biennale di Architettura 2023. Si sta svolgendo a Venezia anche la conferenza Art for Tomorrow sui temi culturali globali con la partecipazione di Qatar Museums in qualità di sostenitore fondatore. Il protocollo di cooperazione sarà in vigore per cinque anni, fino alla fine del 2029, e potrà essere prorogato oltre tale data di comune accordo.