Presentata la IX edizione della Venice Hospitality Challenge: si disputerà il 15 ottobre nel bacino di San Marco

Unire la tradizione marinara della città con l'ospitalità d'eccellenza veneziana sono i propositi della Venice Hospitality Challenge - Gran premio della città di Venezia, regata tra oltre 15 mega yacht rappresentativi di altrettanti hotel di lusso del capoluogo lagunare, invitati a partecipare dallo Yacht Club Venezia. L'evento, patrocinato dal Comune di Venezia, giunge alla sua IX edizione. E' stato presentato stamani al Salone nautico (zona sommergibile Dandolo) alla presenza, tra gli altri, della presidente del Consiglio comunale.

La competizione si svolgerà il 15 ottobre, a partire dalle 13.30 nel bacino di San Marco. Skipper di fama internazionale, in rappresentanza degli hotel cinque stelle lusso veneziani che prendono parte alla manifestazione, si contenderanno l'ambito 'Cappello del Doge', simbolo del potere della Serenissima e premio finale, realizzato da una storica vetreria di Murano (diversa ogni anno). Le imbarcazioni in gara sono più che raddoppiate a livello numerico rispetto alle prime edizioni, hanno evidenziato gli organizzatori. Per la regata partiranno da San Marco verso il Lido con un giro di boa tra il Lido e Sant'Elena, per poi tornare alla Giudecca fino all'Hilton Molino Stucky con un altro giro di boa e infine proseguire fino all'arrivo nel bacino di San Marco.

Come è stato sottolineato nel corso della presentazione, si tratta di una manifestazione velica che coniuga la bellezza paesaggistica, culturale e architettonica della città con il suo rapporto con il mare e l'accoglienza dei migliori hotel al fine di rilanciare un turismo di qualità che ami e rispetti la città. «Con il sindaco abbiamo progettato di coinvolgere tutto il mondo della nautica» ha spiegato Fabrizio D'Oria, direttore operativo di Vela Spa. «La Venice Hospitality Challenge sarà ambasciatrice del Salone nautico»

«Ci sembra di aver cominciato ieri, ma era il 2014. Tutto è nato da una mia idea" ha aggiunto il presidente dello Yacht club Venezia Mirko Sguario. "Grazie ai direttori degli hotel e agli sponsor per credere in questo evento e alla direzione del Salone nautico per accoglierci all'arsenale. E' una regata unica al mondo, la sola a disputarsi in città nel bacino di San Marco. Le imbarcazioni devono essere in grado di fare manovre in spazi ristretti. La competizione è cresciuta nel tempo grazie alla collaborazione con il Comune, con Vela Spa e il Salone nautico e la Marina militare che hanno creduto nello Yacht club Venezia».

Sguario ha dunque annunciato le principali novità di quest'anno. Dal 2022 prende il via una collaborazione con l'Autorità di sistema portuale per valutare la possibilità di un ormeggio alle Zattere. "Da questo punto panoramico un più ampio pubblico di veneziani e curiosi potrebbe ammirare la flotta di maxi yacht, vivendo più intensamente la regata" ha precisato. «Inoltre vogliamo allestire per settembre 2023 una mostra dei Cappelli del Doge realizzati nel corso delle varie edizioni». La regata ha anche un proposito green, come chiarito dagli organizzatori: gli equipaggi indossano infatti un indumento realizzato da bottiglie di plastica riciclate in linea con gli obiettivi di Venezia Capitale mondiale della Sostenibilità.