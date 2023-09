Venice Hospitality Challenge: 17 maxi yacht si contenderanno l'ambito “cappello del doge” in vetro

Saranno quest'anno 17 le celebri imbarcazioni condotte da skipper di fama internazionale che sabato 14 ottobre si contenderanno, su un campo di regata unico al mondo, interamente nelle acque interne di una città, l’ambito cappello del Doge, in vetro di Murano, messo in palio dalla “Venice Hospitality Challenge”, giunta alla sua decima edizione.

La manifestazione, promossa dallo Yacht Club Venezia, col patrocinio, tra gli altri, del Comune, il supporto di Vela Spa e del Salone Nautico, e l'appoggio di sponsor locali e nazionali, è stata presentata ufficialmente questa mattina. «Venezia sta lavorando per offrire manifestazioni a carattere ricorrente, che coprono tutto l’anno e che raccontano l’unicità della città - ha detto l'assessore al turismo, Simone Venturini -. Venice Hospitality Challenge incarna perfettamente questo spirito, puntando sul binomio ospitalità e vela, coinvolgendo le migliore eccellenze artigiane per la realizzazione dei suoi premi e rivolgendo l’attenzione alla sostenibilità e al sociale, quest’ultima dimostrata per esempio grazie alla presenza di LILT che si occupa della prevenzione del tumore».

In gara quest'anno quindici hotel veneziani, come sempre abbinati ad altrettanti maxi yacht, a cui si aggiungono altri due team: il “Città di Venezia/Salone Nautico” che si avvarrà delle prestazioni del “Moro di Venezia” e la Scuola navale militare “Francesco Morosini”, rappresentata da “New Zealand Endeavour”. La partenza è fissata alle 13.30. Ancora incerto, invece, il percorso ufficiale della regata, che sarà scelto, tra le opzioni a disposizione, il giorno prima in base alle condizioni del vento. In occasione della presentazione della regata, è stata inaugurata la mostra “Venice Hospitality Challenge il Decennale”, un omaggio al mondo della vela declinata attraverso le arti che l’hanno rappresentata, tra cui la fotografia e l’arte vetraria. In esposizione anche il “Cappello del Doge”, l’ambito premio realizzato per questa edizione, e altre opere d’arte ideate dai maestri delle più famose vetrerie di Murano.