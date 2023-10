Domani 16mila atleti correranno la Venice Marathon

Domani si corre la 37^ Wizz Air Venicemarathon sulle distanze della maratona, mezza maratona e 10 chilometri. Saranno 16mila i partecipanti, di cui oltre il 40% di atleti stranieri in rappresentanza di 80 paesi.

Le tre partenze

La prima gara a partire sarà la VM10K che scatterà alle ore 8.25 dal Parco San Giuliano a Mestre, seguita dalla 2^ Venice Half Marathon che partirà alle ore 9.15 dal 'salotto' di Mestre, Piazza Ferretto e infine la Maratona di Venezia che si avvierà da Villa Pisani a Stra, alle ore 9.45 circa. Anche quest’anno la Villa aprirà, in via del tutto eccezionale, i suoi cancelli per ospitare tutti i servizi pre-gara fino al momento di entrare nelle griglie di partenza. Una volta partiti, sia il percorso della 10K che quello della 21K confluiranno nell’affascinate tracciato della maratona in un contesto scenografico unico al mondo e di straordinaria bellezza, che abbraccia la Città Metropolitana di Venezia da Stra fino a Riva Sette Martiri: traguardo finale che accoglierà ininterrottamente, dalle 9 del mattino alle 4 del pomeriggio, il susseguirsi degli arrivi di tutti i concorrenti.

La gara élite

Occhi puntati su Solomon Mutai, l’atleta ugandese che lo scorso anno vinse in laguna con il record del percorso (2h08’10”) e che torna a Venezia per cercare di bissare il successo e limare ulteriormente il primato della corsa. A rendergli l’impresa difficile ci sarà anche quest’anno il keniano Emmanuel Rutto Naibei, secondo nel 2022, l’etiope Bekele Mesfin Teshome (2h09’24"di PB - Dubai Marathon 2016) e il keniano Noah Kigen Kiprotich (2h10’22” – Maratona di Màlaga 2022). In chiave azzurra assisteremo al debutto del mezzofondista italo-marocchino Abdoullah Bamoussa, portacolori della Atletica Brugnera Friulintagli e che ha rappresentato l'Italia ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro nel 2016 nella gara dei 3000 metri siepi. Sarà al via anche l’atleta italo-marocchino Said Boudalia, fresco vincitore del titolo europeo master (M55) di mezza maratona ai campionati di Ancona e che andrà a caccia del primato mondiale di questa categoria (2h25’56”) che dal 1986 appartiene all’olandese Piet van Alphen. Anche tra le donne, si correrà per provare ad abbassare il record della gara, 2h23’37” fatto registrare nel lontano 2011 dalla keniana Helena Kirop. Proveranno ad andare all’attacco del primato della corsa la keniana Rebbeca Sirwanei Tanui vincitrice lo scorso anno della maratona di San Sebastiàn (Esp) con il personale di 2h23’09” e la promettente keniana Shamilah Tekaa Kipsorir, vincitrice quest’anno della mezza maratona di Ghent (BEL) in 1h07’53”, che ha scelto Venezia per fare il suo esordio in maratona.

Curiosità

I paesi stranieri con il maggior numero di iscritti sono la Francia con oltre 1.300 atleti distribuiti nelle tre gare, seguita dalla Gran Bretagna (546 iscritti), Germania (310), Ungheria (188), Austria (138), Usa (133), Belgio (130), Spagna (104) e a seguire Irlanda, Norvegia e Polonia.

Cresce anche la partecipazione delle donne, che si attesta attorno al 40% degli iscritti. Nella 10K ludico motoria la presenza femminile supera quella maschile.