La decima edizione della Venice Hospitality Challenge il 14 ottobre nelle acque della laguna di Venezia

Giunge alla X edizione la Venice Hospitality Challenge, che si terrà sabato 14 ottobre nelle acque della laguna di Venezia. La competizione è stata presentata questa mattina in Arsenale, all’interno del palinsesto del Salone Nautico.

Riservata ai soli maxi yacht, è l’unica regata al mondo che si disputa interamente nelle acque interne di una città ed è una felice sintesi fra lo spirito marinaro veneziano e l’impegno nel testimoniare l’immagine dell’ospitalità di altissimo livello della Serenissima. L’evento coinvolge infatti l’alta hotellerie veneziana, sempre al suo fianco fin dalla prima edizione. Un evento che trova spazio nella sua “casa naturale dell’arte navale a Venezia”, come ha sottolineato la presidente del consiglio comunale avermeli da Damiano. «Rappresenta l’eccellenza dell’ospitalità e dell’accoglienza e il suo rapporto indissolubile con il mare – ha detto –; all’evento sarà presente il vaporetto rosa e un equipaggio correrà nel nome della Lilt, la Lega italiana per la lotta ai tumori. Un bellissimo momento per la città e una grande attenzione, non scontata, per ricordare che la prevenzione è vita».

«Abbiamo fatto molta strada dal 2014, in 10 anni siamo passati da 7 hotel veneziani a una partecipazione più che raddoppiata, grazie anche alla collaborazione del Comune di Venezia e al supporto di Vela spa», ha ricordato l'organizzatore dell’evento Mirko Sguario, mentre Fabrizio D’Oria, direttore operativo di Vela spa e del Salone Nautico Venezia, ha sottolineato il connubio tra l’evento e il Salone Nautico. «Una manifestazione che cresce e che trova la sua naturale cornice proprio al Salone Nautico – ha detto –; l’amministrazione ha sempre sostenuto la Venice Challenge ma il Salone ne è voluto diventare partner perché gli eventi di qualità che si sposano con il mare devono trovare spazio in questo contesto». L’equipaggio che si aggiudicherà la X edizione conquisterà il corno dogale realizzato in vetro da Adriano Berengo.