A San Giuliano l'ultramaratona da 6, 12 e 24 ore

I prossimi 15 e 16 aprile al Parco di San Giuliano torna “Ultramarathon Festival Venice”: giunta alla sua terza edizione, la manifestazione organizzata da Ultramarathon Festival Venice Team Asd, quest’anno ospiterà anche il Campionato italiano Fidal Assoluti e Master della 24 ore. Circa 500 gli atleti in gara, per un totale di 21 squadre e provenienti da dieci Paesi.

«Sarà una due giorni molto intensa dal punto di vista sportivo e ma anche sociale – dice il vicesindaco e assessore comunale allo Sport, Andrea Tomaello – perché animare il Parco San Giuliano con questa originale corsa darà la possibilità ad atleti e cittadini di godersi un momento di sport e condivisione, com’è nello spirito dell’ultramaratona. Si tratta infatti di una disciplina unica, molto impegnativa ma che tutti possono praticare». La kermesse è intitolata alla memoria della giovane ultramaratoneta veneziana Elisa Suman e, oltre alla gara, si potrà accedere al villaggio e prendere parte ai numerosi momenti conviviali del festival.

Il circuito è di 1.382 metri (un anello filante e piatto interamente su asfalto, senza curve secche, certificato Fidal, riconosciuto a livello internazionale e nel quale si corre in senso antiorario) e si potrà accedere alle competizioni della 6, della 12 e della 24 ore e, da quest’anno, ci sarà anche la 24 ore di staffetta a squadre. Le partenze saranno differenziate ma l'inizio delle gare sarà sabato 15 aprile alle ore 9 con la 24 ore che si concluderà il giorno successivo.

La staffetta

«Abbiamo voluto puntare anche sulla staffetta – spiega il presidente di Umf Andrea Zambon – convinti del valore aggregativo di questa modalità di gara. La possibilità di creare un team tra amici, il condividere giorno e notte un’avventura di questo tipo, può regalare a chi vi partecipa un arricchimento dello spirito sportivo e l’occasione per vivere serenamente la competizione. Al tempo stesso, la staffetta diventa occasione conoscitiva e di primo approccio alla disciplina dell’ultramaratona. L’aspetto agonistico è importante – ha concluso – ma non fondamentale: quello che conta, dal primo all’ultimo degli atleti in gara, è la condivisione». La staffetta si disputerà nello stesso circuito delle altre due gare del Festival: ogni squadra può essere composta da un minimo di 2 fino ad un massimo di 12 componenti. L’ordine degli staffettisti, la quantità di ore percorse da ogni singolo componente e le fasce orarie assegnate ad ognuno (dal mattino alla notte) sono di libera scelta. Per partecipare non è necessario essere affiliati a federazioni, enti o società che promuovono o svolgono attività podistica, ma è in ogni caso indispensabile essere in possesso del certificato medico sportivo di idoneità agonistica.