La Lilt corre alla Venicemarathon per sostenere la lotta ai tumori

Tra i protagonisti della Venicemarathon 2022 ci sarà la Lilt, una delle più importanti organizzazioni per la lotta ai tumori, che quest'anno celebra il centenario e invita i suoi sostenitori a partecipare all'appuntamento sportivo programmato per il 23 ottobre. L'iniziativa, presentata oggi a Ca' Farsetti, prende il nome di VM10K - Lilt for women, ed è pensata per diffondere la cultura della prevenzione come stile di vita, soprattutto nei confronti del tumore al seno. L'associazione "vestirà" fino a 1500 atleti e atlete con una maglietta rosa disegnata per l'occasione, raccogliendo fondi per le proprie attività sul territorio veneziano. La corsa della Lilt si svolgerà nell'ultimo tratto del percorso della maratona, i 10 chilometri tra San Giuliano e il traguardo in Riva Sette Martiri, a Venezia.

Francesco Schittulli e Carlo Pianon, rispettivamente della Lilt nazionale e veneziana, ricordano: «La prevenzione è indispensabile per giungere alla diagnosi precoce, che permette di guarire i malati di cancro. Una diagnosi, se tardiva, compromette i trattamenti e la qualità e quantità della vita. Sarebbe importante investire in prevenzione anziché in malattia». Oltre 500 italiani, secondo gli ultimi dati, ogni giorno muoiono di cancro. Fino al 2019 si registrava una guaribilità del 67%, poi la pandemia ha complicato le cose. È per questo, come spiegato dall'assessore alla Coesione sociale Simone Venturini, che bisogna tenere alta l'attenzione: «Il secondo danno della pandemia è stato proprio l'interruzione delle diagnosi, delle cure e degli interventi. Interi reparti ospedalieri erano stati destinati alla terapia intensiva, molti interventi sono stati rinviati. È il momento di rilanciare un messaggio di sensibilizzazione».

È d'accordo Ermelinda Damiano, presidente del Consiglio comunale: «La nostra amministrazione ha sposato il progetto della Lilt dal 2015. Sono tantissime le iniziative che abbiamo messo in campo negli anni, in particolare quelle dell'ottobre rosa, il mese dedicato all'importanza della diagnosi precoce. Non vedo l’ora di indossare la maglia rosa insieme alle migliaia di persone che parteciperanno all’evento». «È un’emozione forte - ha aggiunto Piero Rosa Salva, presidente della Venicemarathon - che conferma l’attenzione della manifestazione al sociale. Negli anni ’90 siamo stati il primo evento sportivo in Europa a raccogliere fondi per l’Unicef e il nostro impegno è proseguito nel tempo con varie iniziative, trovando sempre grande attenzione da parte degli sportivi. Sarà una corsa nella corsa, e i partecipanti riceveranno lo stesso kit dei top runner».