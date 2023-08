Partita la maratona solidale del Wizz Air Venicemarathon Charity Program 2023

E’ partita, a ritmo spedito, la maratona solidale del Wizz Air Venicemarathon Charity Program 2023, che quest’anno vede coinvolte ben 22 associazioni no profit, che hanno colto l’occasione di un prestigioso palcoscenico internazionale come quello della 37^ Wizz Venicemarathon 42K-21K-10K del prossimo 22 ottobre per farsi conoscere e promuovere i loro importanti progetti solidali.



Sta già correndo veloce l’associazione ‘Linfa’, impegnata da oltre 10 anni a sostenere la ricerca scientifica per la cura di malattie rare come la neurofibromatosi e la Schwannomatosi. Alla sua prima partecipazione al Charity Program di Venicemarathon, Linfa ha già ottenuto 116 donazioni, pari a 6.000 euro. Non è da meno la 'Fondazione Banca degli Occhi del Veneto', che quest’anno festeggerà i 10 anni del progetto "Corri per la vista" (cura di malattie rare legate alla vista) e che ha già raccolto ben 4.089 euro, attraverso 65 donazioni. Obiettivo di raccolta già raggiunto (3.000 euro) per l’associazione ‘Raccontiamo con Francesca’ che si occupa di medicina narrativa rivolta a persone che stanno attraversando percorsi di malattia, mentre l’associazione ‘Acli Coop’, impegnata a sostenere il percorso di vita delle persone con disabilità, è già a metà cammino con 73 donazioni ricevute e 2.643 euro raccolti dei 5.000 prefissati. Tutte queste associazioni, oltre a raccogliere fondi attraverso la piattaforma Rete del Dono, organizzeranno gruppi di atleti che domenica 22 ottobre si divertiranno a correre la VM10K, sensibilizzando al contempo le persone sui diversi progetti. Nel frattempo corrono spedite anche le iscrizioni alle tre gare (42K,21K,10K) che, complessivamente, hanno già superato i 12.000 iscritti, con la 21K già sold out da diversi mesi. Nella 10K restano meno di 200 pettorali prima del cambio quota e poco più di 2.000 al sold out.

Nell’edizione 2022 il Charity Program ha raccolto la straordinaria cifra di 120.861 euro, dei quali €91.661 euro attraverso il sistema di crowdfunding promosso sulla piattaforma Rete del Dono e 29.200 euro raccolti durante le cinque tappe delle Alì Family Run, le corse promozionali dedicate al mondo della scuola, che ogni anno scandiscono il percorso di avvicinamento alla Maratona di Venezia