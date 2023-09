Ventennale di Asd Palextra, fine settimana all'insegna dello sport e del divertimento

Un fine settimana dedicato allo sport per tutti in occasione del ventennale di Asd Palextra. L'associazione dal 2003 è attiva nel territorio di Mestre-Carpenedo con sedi anche a Favaro Veneto e Quarto d’Altino.

Sabato 16 presso il Parco Kennedy di viale Don Sturzo a Carpenedo si è svolto un momento di festa dalle 16 con un saggio all’aperto di 150 allievi e allieve che hanno proposto coreografie di hip hop, breakdance e ginnastica ritmica base e a seguire alle 17.30 alle 19 sono state proposte lezioni aperte di Breakdance e Zumba adulti. Ospiti, con degli stand, molte delle associazioni benefiche e di volontariato di Mestre che negli anni sono state presentate ai vari saggi tra cui Lilt, Guerrieri Invisibili, Avis, Centro Donna, Europ Direct, l’amministrazione comunale, nella persona del Presidente Linda Damiano, e il presidente provinciale Acsi Gianmichele Lo Giurato, presenti per festeggiare insieme al Presidente Elena Tagliapietra e a tutto il Direttivo dell' associazione.

Presentate inoltre dalla Direttrice tecnica Michela Vivolo tutte le attività proposte quest' anno: Ginnastica Yoga, Tonificazione, Zumba e Ginnastica Saute e Benessere che riprenderà dopo il successo dei corsi Sprint per over 65 promossi e finanziati dal Comune di Venezia. Ci sono state molte sorprese sia per i soci che per il pubblico presente con una torta dedicata ai bambini e un brindisi istituzionale. Domenica la festa è proseguita con lezioni dimostrative di hip hop aperte al pubblico dai 6 ai 18 anni. Entrambe le giornate sono parte della programmazione de ‘Le città’ in festa’ e di ’Salta, Cori, Zoga’ del Comune di Venezia.