Assessori Costalonga e Pesce con la polizia locale nei plateatici del centro storico

Plateatici dei locali su suolo pubblico: in serata gli assessori Sebastiano Costalonga, al Commercio ed Elisabetta Pesce, alla Sicurezza, hanno fatto un sopralluogo in centro storico per verificare il rispetto delle nuove misure, per rientrare nei limiti della situazione prepandemica dopo la fine dello stato d'emergenza. Gli assessori sono stati a Cannaregio e in altre aree nel tardo pomeriggio di oggi accompagnati dagli agenti del Nucleo commercio e Pronto intervento della polizia locale. Dal ponte delle Guglie fino al ghetto ebraico, proseguendo per l'area realtina e campo Santa Margherita, per un riscontro sulle disposizioni della delibera del 31 marzo.

Da aprile sono terminati tutti gli ampliamenti concessi in via ordinaria, mentre alle attività sprovviste, che hanno beneficiato del permesso temporaneo durante il Covid?, è stata lasciata una proroga fino al 30 giugno. Entro il 30 aprile ci sarà la possibilità di presentare richiesta per trasformare la concessione da "Covid" a "ordinaria". Le domande presentate saranno valutate singolarmente in collaborazione con la Sovrintendenza. «Abbiamo voluto aiutare gli esercenti, nel rispetto delle regole - ha sottolineato Costalonga - Questi controlli hanno uno scopo informativo e sono all'insegna della collaborazione che c'è stata in fase pandemica e continuerà ad esserci. Abbiamo dato occasione a tutti, durante l'emergenza, di poter usufruire in deroga di spazi maggiori. Oggi diamo una possiblità ulteriore, a chi farà richiesta, di presentare una domanda per il plateatico in caso ne sia sprovvisto e chiediamo a chi ha già la concessione di uno spazio di riorganizzarsi, vista la fine dell'emergenza, seguendo quanto previsto dal regolamento».

Alla polizia locale il compito di verificare eventuali criticità, anche in riferimento alla pubblica sicurezza o all'ordine pubblico, e di ordinare la modifica dell’occupazione di suolo pubblico così come, nei casi più gravi, la sospensione o la cessazione della stessa. «Occasioni come questa - ha aggiunto l'assessore Pesce - sono un momento per i commercianti per chiedere chiarimenti, anche alla polizia locale. L'aspetto del rientro negli spazi è importante dal punto di vista della sicurezza. Venezia sta già accogliendo, secondo gli ultimi dati, flussi di circa 80 mila persone al giorno, con una crescita misurata non solo durante i fine settimana. Occorre garantire, con particolare attenzione alle aree ad alta intensità, gli spazi corretti in linea con l'aumento della viabilità pedonale».