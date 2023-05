Veritas e Asvo cercano autisti e netturbini

Veritas e la società controllata Asvo, che gestisce il ciclo dei rifiuti a Portogruaro e in altri Comuni del Veneto orientale, cercano urgentemente autisti (in possesso di patente C e attestato CQC merci) e netturbini.

L’inserimento, spiega la società, «sarà con contratto di somministrazione a tempo determinato per necessità stagionali, indicativamente della durata di 4-6 mesi». In particolare, Asvo cerca autisti e netturbini per il Portogruarese e netturbini per Caorle e Bibione. Veritas cerca invece, sempre per un periodo di 4-6 mesi, autisti per vari Comuni dell’area del Sandonatese e netturbini per Jesolo e il centro storico di Venezia.

Ulteriori informazioni nella sezione Lavora con noi del sito www.gruppoveritas.it.