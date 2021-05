Veritas porta al Salone Nautico 4 imbarcazioni a bassissimo impatto ambientale

Sono una full electric, un'ibrida e due con motore Stage 5. Tutte utilizzate per raccolta e trasporto dei rifiuti

Una full electric, l’altra ibrida e due con motore Stage 5. Veritas sarà presente al Salone Nautico di Venezia con quattro imbarcazioni particolari e innovative per la raccolta e il trasporto dei rifiuti di Venezia e isole.

Le quattro imbarcazioni

La prima è totalmente elettrica, quindi a zero impatto ambientale, ed è stata interamente realizzata nel cantiere Fm di Morri Davide& Giorgio. È di vetroresina, con l’aggiunta di guide di acciaio per l’inserimento del cassone, e dotata di due motori elettrici alimentati da quattro batterie, che garantiscono sei ore di navigazione a zero emissioni.

La seconda è ibrida a bassissimo impatto ambientale (con alimentazione elettrica e diesel), scafo di vetroresina, stiva protetta da una struttura di acciaio inox e due batterie al litio che possono essere ricaricate durante il funzionamento del motore diesel. In modalità elettrica, l’imbarcazione può navigare e compattare rifiuti per quattro ore. Anche questa barca utilizza fluido oleodinamico ad altissima biodegradabilità.

Le altre due sono dotate di motore diesel Stage 5 a bassissimo impatto ambientale. Sono motori di ultima generazione che riducono del 40% le emissioni di particolato e azzerano quelle degli ossidi di azoto.