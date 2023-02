"Verso Smart Tourism Destinations”: come adattarsi ai cambiamenti del turismo | VIDEO

Delineare un “futuro possibile e coinvolgente” per il settore del turismo veneto alla luce dei cambiamenti, anche nelle abitudini degli ospiti, che la pandemia e il lockdown hanno imposto. È questo l’obiettivo che si è dato il convegno “Verso Smart Tourism Destinations”, tenutosi il 9 febbraio all’auditorium Grimani di Mestre, organizzato dalle Reti Innovative Regionali (RIR) “Smartland”, “Venetian Cluster” E “Euteknos” con il patrocinio della Camera di Commercio di Venezia Rovigo, che ha riunito studiosi di quattro università e imprenditori di diciannove aziende, stakeholders pubblici e privati, esperti di fama per delineare il futuro del settore.

Pandemia e lockdown sono stati una catastrofe per il turismo mondiale, determinando negli operatori grandi preoccupazioni. Tra queste, un peso rilevante ha assunto la mancata conoscenza sulle possibili caratteristiche quali-quantitative della domanda, con ricadute pesanti sulla volontà/possibilità di una “normale” riapertura delle attività. Di conseguenza molte imprese si sono trovate per lo più impreparate ad affrontare un mercato non più noto e non più riconoscibile (perché sono saltati tutti gli schemi interpretativi e di indagine) in un contesto fortemente competitivo, con un significativo eccesso di offerta e con potenziali effetti sociali rilevanti.

Il turismo è dunque cambiato e cambierà ancora: volatilità, incertezza, complessità e ambiguità sembrano essere diventate la nuova “normalità”. Per capire di giorno in giorno quello che succede, operatori e turisti hanno bisogno di informazioni dinamiche, di qualità, comprensibili e interpretabili per cambiare i modelli di business o scegliere le destinazioni più appaganti. Ci vuole una transizione digitale “dolce” per tutti: imprese (di ogni dimensione) e cittadini (di ogni età, di ogni strato sociale).

«Il lockdown e la pandemia hanno segnato profondamente il turismo mondiale – ha introdotto nei saluti l’assessore regionale allo Sviluppo economico Roberto Marcato – e hanno dimostrato una grande capacità di reazione e di adattabilità delle imprese venete. Questa iniziativa con le reti innovative regionali, che mette in relazione imprese e università, vuole dare quegli strumenti determinanti per riuscire a fare turismo tenendo conto dei cambiamenti che ci sono stati, che ci sono e che ci saranno. Il fatto di mettere innovazione, ricerca, dati, come precondizione necessaria per fare un turismo con una visione “aumentata” da la possibilità ai nostri operatori di essere contingenti, di essere in grado di dare una risposta rispetto alle esigenze dei turisti, nazionali e internazionali».

«Quattro università e diciannove imprese del turismo, dell’ICT, dell’Artigianato artistico e dei Servizi hanno sviluppato collaborando strettamente tra di loro molteplici attività di ricerca scientifica e applicata unendo “scientificità” e “pragmaticità – ha dichiarato Massimo Zanon, presidente della Rir Smartland, della Camera di Commercio di Venezia Rovigo e della Confcommercio Metropolitana di Venezia Rovigo –. Siamo così riusciti a individuare modelli e strumenti molto innovativi per supportare sia gli operatori che le destinazioni turistiche per accrescere consapevolmente le rispettive capacità competitive. I risultati ottenuti – conclude Zanon – ci hanno pienamente soddisfatto e ora siamo orgogliosi di annunciare che i risultati delle nostre ricerche sono a disposizione di tutti».

«Credo sia uno strumento straordinario per essere sempre più competitivi e sempre più in grado di intercettare nuovi turisti nel mondo – ha concluso Marcato –. Dobbiamo capire esattamente cosa cerca il turista, dobbiamo comunicarlo e fare un’accoglienza adeguata ai tempi, tenendo conto, come abbiamo purtroppo sperimentato durante la pandemia, che ci possono essere momenti drammatici che sconvolgono le nostre abitudini. Avere una grande capacità di reazione, soprattutto in ambiti come quelli del turismo, diventa una necessità. Avere una visione smart dell’accoglienza significa proprio questo».