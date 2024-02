Vertenza Thun, niente ammortizzatori sociali. Cisl: «Nessuno deve rimanere senza lavoro»

Niente ammortizzatori sociali per i lavoratori della Thun. E i sindacati non la prendono bene. È quanto emerso nel corso della riunione che si è tenuta martedì, dove le parti si sono riviste dopo il 23 gennaio. Allora, le organizzazioni sindacali avevano chiesto all’azienda di poter attingere agli ammortizzatori sociali, dopo la notizia di fine 2023 dei 77 esuberi in tutti i 22 punti vendita sparsi in Italia, tra cui il negozio di Marcon (al Valecenter).

Potenziali ricollocamenti

Martedì l’azienda ha chiarito alcuni aspetti su come intende procedere: se all’inizio il numero complessivo di esuberi era di 77, ora è sceso di una unità (totale 76) perché una dipendente è stata ricollocata altrove (si parla di spostamenti nel Sud Italia). L’azienda si sarebbe detta disponibile a sistemare altrove altre 27 persone, mentre per le restanti 59 non sarebbe previsto alcun ammortizzatore sociale, secondo quanto riportano dalla Cisl. E questo ha fatto arrabbiare i sindacati, che nella riunione del 23 gennaio avevano chiesto di gestire la crisi con un periodo di cassa integrazione. A questo punto, la Thun farà degli incontri sul territorio con il personale coinvolto negli esuberi, proponendo dei potenziali ricollocamenti.

Il negozio di Marcon

Nel punto vendita di Marcon sono occupate tre donne a tempo indeterminato, mentre a una quarta è scaduto il 31 gennaio il contratto. «Abbiamo ribadito con forza – spiega Francesco Coco della segreteria di Femca Cisl Venezia – che debba essere salvato tutto il personale coinvolto. Le 27 unità proposte da Thun sono state sì accolte in modo positivo ma non basta, perché qui parliamo di 76 persone e tutte devono avere un futuro lavorativo». Il prossimo incontro sarà il 21 febbraio.

