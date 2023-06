Le fortificazioni del '900 di Cavallino-Treporti grandi protagoniste dell'estate | VIDEO

Il Comune di Cavallino-Treporti e il Consorzio di Parco Turistico anche per l’estate 2023 hanno calendarizzato una serie di eventi ed appuntamenti culturali per far vivere e rendere protagoniste le fortificazioni del ‘900, a difesa di Venezia, presenti sul litorale di Cavallino-Treporti. Un progetto che coinvolge non solo Batteria Pisani, e il Museo Storico, ma anche Batteria Amalfi, la Radaelli e la San Marco.

«Quest’anno Via dei Forti offre una serie di appuntamenti diversificati che coinvolgono altre scoperte culturali, partendo da Batteria Amalfi, con un evento di videomapping sulla facciata, passando per Batteria Pisani, dove invece ci saranno tre concerti serali – afferma l’assessore alla Cultura e al Turismo, Alberto Ballarin –. Sono in programma tante altre attività, sia per i più grandi che adatte ai più piccoli. Quelle di Via dei Forti sono legate agli appuntamenti diffusi nelle diverse Batterie come la San Marco e la Radaelli che non portano soltanto residenti e turisti all’interno di importanti luoghi della cultura, ma contribuiscono a loro volta alla scoperta del territorio e della sua storia».

I concerti

Batteria Pisani ospiterà tre concerti organizzati, nelle serate del giovedì, in collaborazione con l’Associazione Culturale Italialatinoamerica:

29 luglio “Pasión Cubana” e gli artisti Cubania Y Tradiction: dall’Habana una ventata di allegria e sabor. Se la tradizione cubana è il punto di partenza, con il Son, il Bolero ed il Danzon, il concerto del quintetto si snoda poi tra la musica afroperuviana, il folklore argentino e le molte sfumature che la musica del continente latino-americano sa offrire.

27 luglio “Memory Romantic” con Artime Quartet: la proposta musicale del quartetto è molto versatile e spazia dal barocco al pop-rock (barocco, classico, romantico, contemporaneo, jazz, pop/rock, musica leggera, musica popolare, tango, musica da film).

24 agosto “World of emotions” con gli artisti Italian Cello: le colonne sonore rappresentano nell’immaginario collettivo il sogno di un amore, una avventura o di un ideale che musicisti illuminati hanno saputo sottolineare attraverso le note della musica film e pop moderna.

L’inizio degli spettacoli è alle 21.00 con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Per info: 041.2909555.

Le altre iniziative

«Batteria Pisani ha avuto una storia triste in passato, ma in questi anni l’amministrazione si è particolarmente impegnata per dare una seconda vita a queste magnifiche fortificazioni, che diventano dei musei a cielo aperto dove all’interno riusciamo a organizzare eventi che attirano i nostri ospiti e anche la popolazione – aggiunge Paolo Bertolini, presidente del Consorzio Parco Turistico –. Eventi per fare memoria di quello che è stato il passato, ma cercando di mostrare e far capire la nostra cultura e la nostra unicità territoriale».

Sulla scia del successo dello scorso anno, Comune e Parco hanno voluto valorizzare Batteria Amalfi con “Lympha: ogni singola goccia", la video-installazione che compone una parabola, ispirata a tradizioni e riti di diverse culture, che racconta la relazione atavica tra uomo e acqua. Un racconto attraverso l’intreccio di immagini, parole, suoni, architetture in una contemporaneità nella quale la relazione tra uomo e acqua è molto cambiata e forse ha bisogno di una diversa consapevolezza da parte dell’uomo. L’installazione, ideata e realizzata da Alessio Nardin, sarà visibile sul corpo centrale della Batteria Amalfi fino a settembre (venerdì, sabato e domenica con orario 21.30-22.30). Sarà inoltre possibile visitare il corpo centrale della Batteria nei pomeriggi di mercoledì 19 luglio e 30 agosto- (ore 17.30 su prenotazione al numero 041.2909555)

Una componente importante del percorso di Via dei Forti, inoltre, è il coinvolgimento delle altre batterie costiere. Nello specifico il museo in Batteria Radaelli con la proposta dell'esperienza culinaria ogni giovedì su prenotazione (tel. 335.7590295) e Batteria S. Marco con l’apertura del Parco della Memoria e la conferenza “L’immagine femminile nella propaganda bellica. I molteplici messaggi affidati al volto delle donne” il 20 agosto alle ore 20.30.

«Continuiamo a investire per valorizzare questo pezzo di storia del nostro territorio, grazie alla rete che abbiamo creato con i gestori delle Batterie. Sono beni storici che restituiscono il passato al presente, non solo per i residenti di Cavallino-Treporti, ma anche per gli ospiti che continuano a scegliere la nostra località anche per le opportunità culturali» conclude l’assessore.