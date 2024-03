Via del mare, CIA Venezia: «Contrari, preoccupazione per gli agricoltori»

«Giuste compensazioni economiche agli agricoltori ai quali vengono sottratti terreno e reddito; compensazione ambientale, ovvero infrastrutture a impatto zero; progetti che non diventino cesoie territoriali ma cerniere ambientali». Sono i tre paletti che CIA Venezia, per voce della presidente Federica Senno, pone per la via del mare. «Opera alla quale siamo fortemente contrari. È evidente che c’è un problema di flussi turistici che si riversano verso il litorale, ma questa superstrada del mare, così com’è, non li risolve affatto, anzi. Taglia territori, sottrae terreno e reddito agricolo, chi non vorrà pagare il pedaggio intaserà le strade di quartiere, non è finanziata né progettata la viabilità complementare».

«Il progetto, inoltre, non consente l'accesso agli agricoltori ai propri fondi né contempla una viabilità complementare che consenta ai mezzi agricoli di spostarsi in sicurezza - aggiunge Senno -. Mentre verrà costruita l’opera, i trattori che strada dovranno fare? Il progetto va implementato e va garantito l'accesso a tutti i terreni, altrimenti si toglie reddito e terreni ad un comparto già in difficoltà. Chiediamo alla Città Metropolitana e alla Regione l’apertura di un tavolo di confronto con tutti i soggetti economici e tutti i comuni interessati».