Via del Mare, i dubbi delle associazioni di categoria. Coldiretti: «Conseguenze per gli agricoltori»

È un'opera attesa da anni, ma che ancora divide. Strategica, sì, ma con conseguenze su alcune categorie. Si continua a parlare della Via del Mare, la superstrada che collegherà il casello di Meolo a Jesolo e che ha lo scopo di snellire la viabilità nei mesi estivi, che contano milioni di turisti ogni anno.

«Coldiretti è a favore delle infrastrutture che portano vantaggi anche alle aziende agricole - commenta Tiziana Favaretto, presidente di Coldiretti Venezia - ma in questo caso la via del mare, oltre che a impattare pesantemente sul territorio agricolo, andrebbe in molti casi a bloccare gli accessi diretti degli agricoltori ai loro poderi, costringendoli a fare lunghi giri per accedere al fondo con mezzi ingombranti. Nutriamo forti perplessità anche sull’efficacia della attuale soluzione, la cui superstrada andrebbe a terminare alla rotonda del iper Tosano senza alcuna soluzione efficace a migliorare il traffico per arrivare a Cavallino Treporti, durante l’estate sempre congestionata». L'associazione ritiene utile individuare qualcosa di alternativo.

I punti critici

«Jesolo e Cavallino hanno già iniziato a programmare e progettare l’allargamento di via Roma Destra, così da rendere completa, nella sua funzione, l’intera infrastruttura - dice invece Angelo Faloppa, presidente di Confcommercio San Donà-Jesolo -. In uscita la strada, dalla rotonda “I Giardini di Jesolo” e fino a Silea, diverrà ad altissimo scorrimento, togliendo le code che attualmente si creano per i 18 chilometri. Per quanto riguarda il territorio di Jesolo è necessario, inoltre, il

completamento della tangenziale che andrà a servire non solo la parte est della città, ma anche la spiaggia di Eraclea Mare».

Si continuano a cercare soluzioni

«Tutti assieme stiamo continuando a studiare e a cercare soluzioni a questa criticità che affligge i nostri territori balneari, prima economia della costa veneta. Il tema della viabilità e della mobilità da e per i nostri territori è fondamentale – spiega Roberta Nesto, sindaco di Cavallino-Treporti e presidente della conferenza dei sindaci del Litorale Veneto –. Da nord a sud, passando per il centro della costa veneta, la necessità di un miglioramento della viabilità è sentita da tutti, e Regione Veneto è sensibile al tema».