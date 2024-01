Via del Mare, incontro tra Regione e Comuni favorevoli alla superstrada

La vicepresidente del Veneto e assessore alla Infrastrutture e trasporti, Elisa De Berti, ha incontrato martedì mattina a Palazzo Balbi i primi sindaci dei Comuni interessati, direttamente e indirettamente, dal progetto della via del Mare, dopo la sottoscrizione del contratto di concessione tra Regione e Consorzio Stabile Sis. Al tavolo, al quale hanno partecipato anche i tecnici regionali e la concessionaria del progetto, sono stati invitati i sindaci delle amministrazioni favorevoli al progetto: Jesolo, San Donà di Piave, Musile di Piave, San Biagio di Callalta (Treviso), Cavallino-Treporti, Eraclea e Treviso.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Dal tavolo, come spiegato da De Berti, sono emerse alcune osservazioni principali, tra cui le necessità di garantire trasparenza sull'iter della superstrada, una forte comunicazione al territorio e la condivisione delle fasi procedurali. «Nelle prossime settimane - ha commentato la vicepresidente - sarà cruciale l’interlocuzione tecnica con tutti i Comuni interessati dall’arteria viaria. Il progetto definitivo dovrà essere chiuso, quindi, entro i prossimi quattro mesi per poi dare il via alla fase autorizzativa».

Per la Regione è indispensabile che ci sia un lavoro di squadra trasversale e la collaborazione di Comuni, associazioni e operatori turistici del litorale: «Residenti, lavoratori e quanti si troveranno a percorrere la superstrada - ha aggiunto De Berti - dovranno avere la serenità anche di capire come funzionano, ad esempio le esenzioni, dal momento che non ci saranno caselli di esazione del pedaggio, ma si attuerà un sistema "free flow", ovvero con portali per il rilevamento automatico delle targhe».

Emerge soddisfazione dalle parole di Roberta Nesto, sindaco di Cavallino Treporti: «Abbiamo avuto un momento di confronto importante in Regione con la vicepresidente Elisa De Berti e l’assessore al bilancio Francesco Calzavara, che ci hanno illustrato le brevi tempistiche che riguarderanno i lavori per la Via del Mare. Questa importante opera è sicuramente fondamentale per raggiungere con meno disagi i nostri territori, come è altrettanto fondamentale la viabilità tra Jesolo (rotatoria Frova) e Cavallino-Treporti, perché i flussi tra questi due comuni sono molto importanti in termini quantitativi».