La Via del Mare si farà: chiuso il lavoro della commissione aggiudicatrice

«Finalmente, alla conclusione del lavoro della commissione incaricata della valutazione delle offerte, possiamo dire che abbiamo riesumato un altro cadavere eccellente, quello della Via del Mare: un’opera tanto essenziale quanto attesa che finalmente possiamo dire che vedremo realizzata». Così il presidente della Regione Luca Zaia annuncia la conclusione, avvenuta ieri, dei lavori per valutare le offerte nell’ambito della procedura di concessione per la progettazione, definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione del project financing “Via del Mare: collegamento A4 – Jesolo e litorali”.

«Non appena saranno concluse tutte le verifiche tecniche, i lavori potranno essere aggiudicati - precisa Zaia -. Una soluzione essenziale per sostenere il flusso turistico che vogliamo agevolare insieme alla qualità di vita della popolazione che risiede nei comuni interessati da quest’opera». I prossimi passi prevedono l’aggiudicazione provvisoria, quella definitiva e successivamente, entro 60 giorni da quest'ultima, la firma della concessione con indicazione del termine del closing finanziario. Seguirà poi lo sviluppo del progetto definitivo la cui approvazione spetta al Cipess e, infine, il progetto esecutivo e avvio lavori. La durata dei lavori è fissata in tre anni. Allo studio c'è anche il completamento della viabilità di accesso a Jesolo.

Via del Mare: il progetto e i pedaggi

Nel dettaglio, il progetto prevede la realizzazione di una superstrada a pedaggio a scorrimento veloce, a due corsie per senso di marcia. Compito della nuova opera sarà quello di intercettare sia il traffico proveniente dall’autostrada A4, in uscita a Meolo, sia quello diretto alle spiagge, e di decongestionare il nodo di Caposile. La nuova infrastruttura si estenderà per circa 18,6 chilometri a partire dal casello di Meolo fino alla rotatoria “Frova”, a Jesolo, e attraverserà i territori di Roncade, Meolo, Musile, San Donà di Piave e Jesolo. Il primo accesso sarà nella rotatoria in corrispondenza del casello di Meolo, un successivo nell’abitato dello stesso comune (via Diaz), un terzo svincolo denominato “Triestina” con interconnessione alla statale 14, un quarto con Musile di Piave - via Emilia, un quinto a Caposile. Infine la conclusione alla rotatoria Frova.

Le opere principali da realizzare sono tre: l’attraversamento della autostrada A4, l’adeguamento con ampliamento dell’esistente cavalcaferrovia sulla linea Venezia-Trieste e il nuovo ponte sul fiume Piave Vecchia. Il modello di pedaggio si basa su un sistema senza barriere (freeflow) in modalità dinamica, senza fermate o rallentamenti in corrispondenza dei punti di riscossione: il sistema è costituito da portali attrezzati con dispositivi tecnologici in grado di rilevare il passaggio del veicolo e determinarne le caratteristiche necessarie per il calcolo del pedaggio. Il tutto confluisce in una piattaforma informativa centrale.

Sul tema è intervenuta anche l'opposizione, chiedendo condizioni chiare e la definizione di soluzioni valide anche per la viabilità secondaria: a dirlo sono i consiglieri regionali del PD Veneto, Francesca Zottis e Jonatan Montanariello, che hanno chiesto di convocare un'audizione in commissione nella quale approfondire i dettagli dell'operazione. «Vogliamo rassicurazioni sulla sostenibilità economica - spiegano - è inaccettabile che a pagare siano sempre i cittadini, illusi da soluzioni-specchietto. E la garanzia delle esenzioni per i residenti è in questo senso uno degli elementi cruciali ed irrinunciabili». Inoltre «va trovata una soluzione ai principali nodi problematici: il completamento della bretella e la rotonda Picchi a Jesolo e la riorganizzazione della viabilità al Cavallino, con interventi che guardino anche alla sostenibilità ambientale». Secondo gli esponenti dem, inoltre, «è necessario un masterplan della viabilità del Veneto orientale che sviluppi un'ipotesi complessiva per il territorio».