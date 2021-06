Via del mare tra Meolo e Jesolo: «Vicina l'aggiudicazione»

Se ne parla da tempo. L'anno scorso a giugno l'approvazione del project financing, ma ora per la Regione del Veneto siamo a un passo dall'aggiudicazione dei lavori per la realizzazione della "via del Mare" tra l'uscita dalla A4 a Meolo e Jesolo. La giunta ha approvato oggi, martedì 8 giugno, un provvedimento per snellire le pratiche. Siamo all'ultimo tassello di un iter complesso che ha visto nel suo sviluppo molteplici criticità, spiega la Regione, su cui il Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione cconomica sostenibile) della presidenza del Consiglio dei ministri, si espresso in più occasioni. «Un collegamento dell’entroterra con il litorale che risolverà molti problemi di viabilità e agevolerà la circolazione in un ambito di primaria importanza economica per il Veneto, com’è il turismo», afferma il presidente della Regione Luca Zaia.

“Lo sblocco dell’intervento ci consente di disegnare l'accesso al mare dall’A4, tema ribadito nella recente approvazione del nuovo Piano regionale dei Trasporti», commenta la vicepresidente del Veneto Elisa De Berti. «Ora la parola passa - prosegue - a chi ha partecipato alla gara ed ha presentato le offerte per la realizzazione della superstrada. Speriamo di vedere presto i cantieri aperti, tenuto conto che l’opera sarà realizzata con solo capitali privati». Dopo l’iter burocratico di approvazione del project siamo arrivati quindi all'aggiudicazione. A maggio gli ultimi pareri e le integrazioni del nucleo regionale di valutazione degli investimenti pubblici e del ministero delle Infrastrutture, poi lo schema di contratto che l’aggiudicatario potrà sottoscrivere. La “via del Mare” è una superstrada di 20 chilometri che collega il casello autostradale di Meolo sulla A4 e Jesolo. Costo previsto dell’opera: oltre 200 milioni di euro a carico del privato.