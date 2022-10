Alla libreria Studium "La nave dei folli", libro nato dalle suggestioni di Pratt

La sala del chiostro di Sant’Apollonia, a due passi da piazza San Marco, ha ospitato, venerdì 7 ottobre, la presentazione del libro di Marco Steiner "La nave dei folli. Un diario di bordo", edito da Marcianum Press. L’evento è parte del programma culturale, ricco di iniziative, promosso dalla libreria Studium e da The Merchant of Venice per l'autunno: «È la realizzazione di un sogno, oltre che motivo di grande orgoglio - ha spiegato l'imprenditore Marco Vidal - perché con questa libreria abbiamo rilanciato e riaperto un'attività che sta diventando un riferimento per residenti e per quel turismo che cerca contenuti interessanti sulla città. A dimostrazione che Venezia può andare oltre il turismo di massa, offrire produzione di cultura e attività di pregio. Una impresa per me "folle", ricollegandomi al volume che presentiamo oggi».

La "Nave dei folli" è il resoconto del viaggio - apparentemente impossibile - di Indio, un marinaio di origini sudamericane internato nel manicomio di San Servolo, un’isola della laguna di Venezia. In una notte illuminata da una strana doppia luna, ad un piccolo gruppo di internati viene offerta un’insperata opportunità di fuga: un oscuro veliero accosta silenziosamente a San Servolo senza nessuno a bordo. È così che gli increduli protagonisti si imbarcano ed iniziano un memorabile vagabondaggio alla ricerca della libertà.

Nel suo romanzo, Marco Steiner regala ai lettori una storia inconsueta e senza schemi, conducendoli - insieme al protagonista del suo racconto - alla ricerca della libertà fisica e spirituale. Libertà lungo la quale l’autore è stato guidato da Hugo Pratt, curatore del celebre Corto Maltese, che con le sue storie ha raccontato l’avventura più bella: ovvero, quella di essere vivi.

All’evento di presentazione l’autore Marco Steiner ha conversato con Stefano Knuchel, regista del documentario Hugo in Argentina (di cui è stato proiettato un estratto realizzato ad hoc per la presentazione) e con il professor Antonio Alberto Semi, psicoanalista e membro della Società psicoanalitica italiana, sul tema del viaggio fisico e mentale affrontato nel romanzo.