La videomaker che porta lo Swing nei locali di Mestre per supportare ristorazione e mondo dello spettacolo | VIDEO

Due ballerini di Swing, una pianista, un fonico e la creatività di Valentina Angeli, giovane videomaker che in un periodo di piena crisi come quello attuale ha voluto dare un segnale forte e realizzare un progetto coinvolgendo alcuni locali di Mestre. La "crew" ha deciso di unire le proprie forze «per fare qualcosa di utile per uno dei settori più colpiti da questo terribile periodo: la ristorazione».

I ballerini Dimitri Masotti e Alexsia Ghezzo si esibiscono in ogni singolo ristorante che ha aderito al progetto, sulle splendide note della pianista Michèle Schladebach. «Ho realizzato questo video - spiega Valentina - per cercare di fare qualcosa anche io, nel mio piccolo, per questa situazione. Ho 23 anni, le incertezze per il futuro sono tante come tanta è la voglia di ritornare a vivere normalmente (come per ognuno di noi). Mi manca abbracciare i miei amici, o semplicemente trovarmi in un bar a chiacchierare con loro sorseggiando un buon amaro. È molto difficile. Ma nonostante tutto cerco di ritrovare la forza ogni giorno, meditando, andando a camminare o semplicemente facendo qualcosa che mi piace, come fare video. Ed ecco il perché di questo video».

«È un gesto di solidarietà verso i settori più colpiti da questa situazione, - racconta ancora Valentina - tra cui la ristorazione, il mondo dello spettacolo o in generale verso chi lavora nell'ambito eventi. È un gesto per comunicare che insieme possiamo farcela e rialzarci anche se a denti stretti, per poi tornare a fare tutte quelle cose che facevano parte della nostra quotidianità. Grazie a chi mi ha aiutato nella realizzazione di questo video: Dimitri e Alexsia che con il loro stile di ballo giocoso e spensierato sono riusciti a rendere il video leggero e colorato. Grazie a Michèle, che ha suonato per noi. Grazie a Danilo, che ha fatto magie con l’audio. Grazie a tutti i ristoranti che hanno deciso di aderire al progetto, dandoci un posto dove poter esprimerci. E grazie a chi ogni giorno fa una piccola azione per cercare di cambiare questa situazione».

I locali che hanno aderito

All'ombra del gabbiano

Macaco Vino&Cicchetti

Osteria al Lupo Nero

Osteria da Gino

Osteria Cuccagna

Hostaria al Buso

Pub al Distributore

