"Titizé. A Venetian Dream", il trailer dello spettacolo ufficiale della Città di Venezia | VIDEO

Da luglio a ottobre 2024 lo spettacolo acrobatico Titizé. A Venetian Dream sarà protagonista al Goldoni, Teatro stabile del Veneto. Attori, acrobati, musicisti e interpreti multidisciplinari sono i performer di questo show, che ricrea un teatro fondato sulla meraviglia e sullo stupore, frutto del lavoro della compagnia Finzi Pasca.

Prestigiosa compagnia con base a Lugano, in Svizzera, la Finzi Pasca nei suoi 40 anni di attività internazionale ha realizzato oltre 40 spettacoli (fra cui tre cerimonie olimpiche, due spettacoli per il Cirque du Soleil e 8 opere liriche) che hanno calcato i palcoscenici di 600 teatri e festival in 46 paesi di tutto il mondo, per oltre 15 milioni di spettatori. Qui tutte le informazioni.