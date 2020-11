Piazza San Marco si illumina di blu per il lancio di PlayStation 5 | VIDEO

Gli angoli più suggestivi di San Marco illuminati per il lancio ufficiale della nuova console di casa Sony. Anche il salotto della città storica, alla pari di altri 24 luoghi in giro per il mondo, è stato scelto dal colosso giapponese per girare un video promo con cui presentare PlayStation 5.