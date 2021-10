Da Venezia a Pechino a piedi, il viaggio di Vienna Cammarota

Partirà dai Lazzaretti di Venezia, Vienna Cammarota, guida ambientale escursionistica di anni 72 che raggiungerà la Cina a piedi dopo un cammino di circa 3 anni entrando a Pechino all’età di 75. E lo farà con la felpa ufficiale di Archeoclub d’Italia. «Ai Lazzaretti hanno fatto un bel lavoro con ecomuseo, sentieri, archeologia. E proprio in quei luoghi nacquero per la prima volta quarantena e Green Pass. La mia partenza dai Lazaretti verso la Cina è un atto forte di rinascita. Quando arriverò a Pechino avrò già compiuto 75 anni!», dice.

Vienna con cartina alla mano ha segnato tutto il suo itinerario. «Ogni popolo è figlio della sua storia. L’Italia ha una sua storia davvero ricca di eventi e che oggi si traduce nei meravigliosi monumenti, beni culturali che ha. Io dunque porterò le bellezze italiane nel mondo e lo splendore dell’archeologia italiana e lo farò con la bandiera, con materiale informativo, immagini ma cercherò di scoprire anche quei luoghi, le testimonianze risalenti all’epoca di Marco Polo raccoglierò tutto in un mio diario». Vienna partirà dai Lazzaretti di Venezia, andrà verso i Balcani, attraverserà la Slovenia, la Croazia, la Serbia, arriverà in Bulgaria, poi scenderà verso la Turchia, la Georgia, Iran, Turkimenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakistan, Mongolia ed entrerà in Cina concludendo a Pechino. «Prevedo un tempo di percorrenza minimo di un anno e mezzo ma medio di circa 3 anni - conclude -. Lo faccio per conoscere i popoli ma anche per lanciare un messaggio chiaro alle donne. Mi sto allenando a 1.800 metri di altezza e allo stesso tempo sto studiando molto Marco Polo, i testi ed in particolare i suoi appunti in quanto voglio andare alla scoperta dei villaggi che ha descritto».