«Vigilanza privata e servizi di sicurezza, 8 anni senza contratto»

«Sono 8 anni che nuotiamo controcorrente. Eh, sì, perché nella repubblica delle banane chiedere un salario congruo rappresenta una provocazione. È passato un pochino di tempo da quando con una missiva chiedevamo che venissero riconosciute le nostre aspettative, ci teniamo a dire del tutto lecite. Nonostante ciò, ci vediamo costretti a ribadire di nuovo attraverso una "letteruccia", così l'ha definita qualcuno, il nostro concetto di congruità. Salari uniformati all'art 36 della costituzione e Regole che privilegino la qualità della vita.

In molti ricorderanno il d.lgs. 66/2003 azzerato per volontà dei piagnoni aziendali dall'allora ministro del lavoro Sacconi, contribuendo ad aggravare insieme al decreto Maroni le condizioni dei lavoratori. È inutile fare l'elenco di tutte le nefandezze proposte dalle associazioni datoriali ma non vogliamo cedere di un millimetro, continuando a rivendicare dignità e congruità e non possiamo, non vogliamo fermarci nel perseguire il nostro intento e stavolta lo facciamo mettendo sul piatto le cifre, partendo dai Servizi di Sicurezza che nel corso del prossimo triennio di vigenza contrattuale dovrebbero veder salire i loro stupendi di 350 euro lordi in modo da sanare il “gap” di anticostituzionalità. Mentre per le Guardie Particolari Giurate, 170 euro lordi nel triennio. Senza dimenticare l'aumento del 40% delle indennità, ferme ormai al 2008.

Ricordiamoci che è passato un altro anno da quel 2 maggio, dove con forza e compattezza abbiamo urlato tutto il disagio che ci state facendo vivere. 88 mesi di teatrino con la regia delle associazioni datoriali, pubblico pagante vessato anche dall'inflazione composto da tutti i lavoratori del settore che si sentono sempre più presi in giro dai vostri tentativi meschini che mirano a fiaccarci ulteriormente. Ultimo esempio la cifra offerta per sanare 8 anni di mancato rinnovo, 350 euro solo per le Guardie Particolari Giurate e per i Servizi di Sicurezza nulla, di questa cifra da capogiro la metà elargita in buoni welfare.

Evidentemente non ci siamo capiti! Non vorremmo arrivare a pensare che, come “diceva qualcuno “le menti mediocri, abitualmente condannano tutto ciò che è oltre la loro portata ". Ci auguriamo che la nostra ennesima "letteruccia" sia l'ultima e che arrivi forte la nostra rivendicazione di equità. L'unica vera provocazione non è la class action, nemmeno la si può definire un atto ostile. Lo è invece tirarla così alle lunghe».

Le R.S.A. (Rappresentanze Sindacali Aziendali)