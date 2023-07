Vigilanza fuori dalle scuole, sì dalla giunta comunale

Via libera al servizio di vigilanza fuori dalle scuole. Nella sua ultima seduta la giunta comunale di Venezia ha approvato la delibera riguardante gli indirizzi per l’attivazione della vigilanza per l’attraversamento pedonale nei pressi di alcuni plessi scolastici.

La convenzione deve essere stipulata con un'associazione di promozione sociale iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Attualmente il servizio è svolto da Auser di Mestre. Da numerosi anni è attivo il servizio di attraversamento pedonale dei cosiddetti “nonni vigile” in prossimità dei plessi scolatici delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, con la collaborazione di associazioni di volontariato.

«Si tratta di un'esperienza valutata positivamente dall’qmministrazione sia per quanto riguarda la costanza dei volontari nell’espletamento del servizio e la rispondenza dello stesso alle finalità istitutive, sia sotto il profilo del rapporto di collaborazione e di fiducia instaurato tra i volontari, gli studenti e le loro famiglie - commenta l’assessore Elisabetta Pesce - e rappresenta un importante contributo alla sicurezza stradale dei nostri ragazzi». Il servizio ha per oggetto l’assistenza agli studenti degli istituti appositamente individuati, con almeno la presenza di un operatore e secondo il calendario scolastico annuale, negli orari di entrata e uscita dai plessi scolastici nelle fasce orarie antimeridiane e pomeridiane per l’inizio e il termine delle lezioni, per tutelare la sicurezza degli alunni nella fase di attraversamento della sede stradale per raggiungere la scuola o per allontanarsi da essa.