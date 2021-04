Il Comune ritenta la vendita di villa Herion alla Giudecca per 2,8 milioni

Inserita nel piano delle alienazioni dal 2013, nel 2015 andò all'asta per 3 milioni ma non fu venduta. Mar: «Si è deciso, nel rispetto della normativa, di ridurre il prezzo di un decimo del valore di stima. Tornerà a essere abitata nel suo pieno splendore»

È di 2,8 milioni di euro il prezzo di base d'asta per villa Herion alla Giudecca, inserita nel piano delle alienazioni dal 2013. «La vicenda che vede l’alienazione di Villa Herion parte da lontano - spiega l'assessore al Patrimonio Paola Mar -. Era il 27 luglio 2013 quando l'immobile è stato inserito, dall'allora amministrazione comunale, nel piano delle alienazioni a partire dal 2014. Andati deserti i due bandi – il primo nel 2015 e il secondo nel 2016 - che avrebbero dovuto portare alla vendita della villa, con questa delibera si è deciso, in pieno rispetto della normativa vigente, di ridurre il prezzo della base d’asta di un decimo del valore di stima già determinato. Qualora ci fossero più interessati si procederà al rialzo d'asta per l'aggiudicazione finale». Nel 2015 era stata messa in vendita per un prezzo base di tre milioni. Oltre alla villa, tutta l'area con il giardino è grande 550 metri quadri e comprende 2 costruzioni e un ricovero barche.

L’immobile, oggetto di vendita, è situato nella parte centrale dell’isola della Giudecca, con acceso autonomo da calle Accademia dei Nobili e con affaccio ovest dell'area verde di pertinenza sul rio di Santa Eufemia, con accesso dal rio e ormeggio privato all'interno del giardino. Si tratta di una prestigiosa villa restaurata in tempi recenti per adattarla ad abitazione di lusso. La villa e l'intera area verde a parco, con essenze di notevole pregio, sono delimitate da un muro con accesso pedonale da calle dei Nobili. «Un percorso - conclude Mar - che consentirà a un immobile chiuso da anni di tornare ad essere abitato nel suo pieno splendore».