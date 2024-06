Villaggio Coldiretti in riva Sette Martiri: disagi e critiche

Arriva a Venezia per la prima volta il Villaggio Coldiretti, che da 4 anni porta per tre giorni l’agricoltura nelle principali città d’Italia. La rassegna, dal 28 al 30 giugno, non sarà solo un’occasione per assaggiare con momenti di degustazione guidata, vini, oli, birre e cibi di qualità e km0, ma ospiterà anche attività di agriasilo per avvicinare i piccoli al mondo dell’agricoltura e della pesca, pet therapy, spettacoli di tradizione rurale, artisti di strada, la scuola di cucina contadina, degustazioni, il mercato di Campagna Amica a km0, rassegne enogastronimiche, spiegano da Coldiretti. Ma la scelta della localizzazione, tra Riva Sette Martiri e i Giardini Napoleonici, vicino alla Biennale, sta creando disagi e qualche critica, a cui anche Coldiretti si è trovata a rispondere.

Il consigliere comunale d'opposizione Giovanni Andrea Martini ("Tutta la città insieme") si chiede: «Perché Venezia deve ospitare la fiera di Coldiretti? Che legame c’è con la città? Quali interessi sono in gioco? Che legami tra il Sindaco e la Coldiretti sono da coltivare a tal punto da portare in riva degli Schiavoni mucche, pecore, animali da cortile e coltivazione di ortaggi? Il Sindaco lo deve motivare». Ventilando l'arrivo di più turisti per via del grande evento.

Cristina Romieri, ambientalista e animalista, condanna invece l'evento perché riguarda «un'associazione di categoria che ha sempre avallato i peggiori interessi di allevatori e coltivatori, contro l'ambiente (pesticidi e sostanze chimiche che desertificano la biodiversità) e contro gli animali. Senza considerare che non è conforme alle loro caratteristiche etologiche lo stazionamento e il trasporto in una città come Venezia. Vigileremo e non mancheremo di denunciare tutto questo e ogni situazione non a norma». Romieri ricorda ad esempio il caso di una mucca che cadde in acqua nel 2015, portata in piazza San Marco per una manifestazione di protesta.

Il gruppo Venessia.com si preoccupa invece, in un suo post sui social, dei disagi logistici: «Evento di Coldiretti in Riva dei 7 Martiri per la "gioia" degli abitanti della zona tenuti svegli tutta la notte per lo scarico dei materiali (distruggendo il selciato appena fatto) e costretti a deviazioni come i visitatori della Biennale. D'altronde per essere una vetrinetta da sfruttare un "prezzo" bisogna pur "pagarlo"». Ironizzano.

Le rassicurazioni di Coldiretti

Il cantiere, appena aperto, sta in effetti costringendo abitanti e visitatori a disagi e deviazioni. Per questo stamattina Coldiretti ha diffuso un comunicato stampa anche per spegnere le polemiche. «Sono iniziati sabato i preparativi con il cantiere e ci rendiamo conto che qualche disagio lo provocherà - ha dichiarato il presidente di Coldiretti Veneto Carlo Salvan - Cercheremo, nei giorni di cantiere, di attuare tutte le accortezze per rendere meno impattante la sua realizzazione proprio per gestire la delicatezza della città che ci ospita. Ci scusiamo sin d’ora con i cittadini, ma siamo certi che la rassegna e quanto metteremo in campo per questa occasione troverà la condivisione dei residenti». «Venezia è una sfida anche per Coldiretti - ammette Marina Montedoro, direttrice di Coldiretti Veneto - per le indubbie specificità che la caratterizzano. Quando arriviamo in una città vogliamo portarle un valore aggiunto che parte dal campo e arriva alla tavola. Questo principio non vale solo per la filiera alimentare, ma viene applicato anche alle opportunità di occupazione riconoscendo alle maestranze locali la professionalità per la fornitura di servizi per tutta la durata del cantiere e della tre giorni. Operai, addetti alle pulizie, allestitori, artisti e tutti saranno ospitati in città nella zona dei lavori in corso e potranno accedere agli esercizi di via Garibaldi con cui abbiamo siglato un protocollo di intesa. Il km zero per noi è relazione sociale e solidarietà» conclude Coldiretti.