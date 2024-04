Vincenzo Marinese nominato vicepresidente nazionale di Confindustria

Vincenzo Marinese, ex numero uno di Confindustria Venezia Rovigo, poi confluita in Confindustria Veneto Est - di cui ha ricoperto il ruolo di vicepresidente - è stato nominato tra i dieci vicepresidenti elettivi di Confindustria, su proposta del presidente designato, Emanuele Orsini. La squadra di presidenza, che rimarrà in carica per il quadriennio 2024-2028, è stata approvata con l'84% delle preferenze del consiglio generale.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Gli altri vicepresidenti sono: Francesco De Santis, Maurizio Marchesini, Lucia Aleotti, Angelo Camilli, Barbara Cimmino, Natale Mazzuca, Marco Nocivelli e Lara Ponti. Completeranno la squadra i tre vicepresidenti di diritto: Giovanni Baroni, presidente della Piccola Industria, Riccardo Di Stefano, presidente dei Giovani Imprenditori e Annalisa Sassi, presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali.

Il nuovo board sarà coadiuvato da cinque delegati del presidente: Leopoldo Destro - presidente di Confindustria Veneto Est - ai trasporti, alla logistica e all'industria del turismo, Riccardo Di Stefano al quale sarà affidata la delega all'education, Giorgio Marsiaj si occuperà di space economy, ad Aurelio Regina andrà la delega all'energia, mentre Mario Zanetti seguirà l'economia del mare.

«Congratulazioni a Vincenzo Marinese - ha scritto sui propri profili social il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro -. Un riconoscimento del lavoro svolto in questi anni. Sono certo che potrà portare la grande esperienza e serietà già dimostrate nel sistema associativo della Venezia metropolitana». La nomina è stata accolta con favore anche da Massimo Bitonci, sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy: «Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Vincenzo Marinese. Sono sicuro che attraverso la sua delega all’organizzazione e ai rapporti con i territori e le categorie, il Veneto produttivo sarà ben rappresentato e avrà un ruolo chiave».