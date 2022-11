La dea bendata bacia Ceggia: vinti una casa e 200mila euro

VinciCasa premia il Veneziano. Nell’estrazione di martedì 15 novembre sono stati vinti una casa + 200mila euro subito con la formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal. Il “5” è stato centrato a Ceggia, nel punto vendita Sisal Pillon Daniele situato in piazza Pio X, 21 con una schedina 1 Pannello; la combinazione vincente è stata: 4, 20, 21, 29, 34.

Il fortunato giocatore potrà scegliere la casa che desidera, in massima libertà, su tutto il territorio italiano e avrà ben due anni di tempo per trovarla. Dalla nascita di VinciCasa sono 185 le case assegnate, riporta l'agenzia Agimeg. Il premio di prima categoria – 5 numeri su 40 – è costituito da 500mila euro, che sono così ripartiti: 200mila corrisposti subito, in denaro, che il vincitore potrà utilizzare come preferisce, senza alcun vincolo; la restante parte dedicata all’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano.