10 e Lotto: a Camponogara un colpo da 50mila euro

La dea bendata bacia Camponogara. Nel concorso di martedì 26 settembre, un fortunato giocatore della provincia di Venezia ha realizzato un 9 Oro dal valore di 50 mila euro.

Appena qualche settimana fa Venezia si era presa la scena grazie a un 9 da 100mila euro centrato con una giocata da 4 euro in modalità frequente. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 25 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 2,8 miliardi dall'inizio dell'anno.