Il 10eLotto bacia Venezia: vinti 100mila euro

La dea bendata bacia Venezia. La Serenissima si è presa la scena grazie a un 9 al 10eLotto da 100mila euro centrato con una giocata da 4 euro in modalità frequente. Ancora non è chiaro in quale punto vendita di preciso sia stata registrata la vincita. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 19,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 2,47 miliardi di euro in questo 2023.

Al secondo posto si sono piazzati i 20mila euro vinti a Castelcovati (Brescia) e Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola). Al terzo posto, sempre a pari merito, ci sono i 9mila euro vinti a Catanzaro e Acri (Cosenza), quest’ultima vincita è arrivata grazie all’estrazione extra. A Torricella, in provincia di Taranto, sono stati vinti 7.510 euro, di cui ben 7.500 euro derivanti dall’estrazione extra.