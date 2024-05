La dea bendata bacia Portogruaro: vinti 37.500 euro

Lotto, colpo da 37.500 euro a Portogruaro. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, tre ambi e un terno hanno portato la vincita a un giocatore della città del Lemene.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 480milioni di euro in tutto il 2024.

