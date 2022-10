Lotto, colpo da 47mila euro nel Veneziano

Il Lotto premia il Veneto: come riporta Agipronews, a San Stino di Livenza è stata centrata una vincita da oltre 47mila euro.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 3,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 878,5 milioni di euro in tutta Italia. Già alcuni giorni fa la dea bendata aveva baciato Venezia, con una vincita del valore di 37.434,46 euro al Superenalotto registrata in un esercizio commerciale di via Malcontenta.