Lotto: 8 giocate identiche a Venezia fruttano 400 mila euro a dei fortunati vincitori

La vicenda è inusuale. Venezia è stata grande protagonista dell'ultimo concorso del Lotto: come riporta Agimeg, infatti, grazie all'ambo secco 35-38 sulla ruota Nazionale, sono state centrate otto vincite da 50 mila euro ciascuna, per un totale di 400mila euro. La particolarità aggiuntiva sta nel fatto che i fortunati giocatori - sempre che siano più d'uno - hanno puntato in ogni schedina la stessa cifra, 200 euro.

Nella sostanza, a fronte di una spesa di 1.600 euro, ne sono stati vinti 400 mila. Nonostante tutte queste vincite, non è stata Venezia la città più premiata nell’ultimo concorso. Sul compartimento lagunare sono infatti finiti premi per poco più di 1,4 milioni di euro, mentre a Napoli ci sono state vincite per oltre 1,8 milioni di euro.