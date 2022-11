Il 10eLotto bacia il Veneziano: vinti 500 mila euro a San Donà

Il Veneto è stato grande protagonista dell'ultimo concorso del 10eLotto, con vincite per un totale di 950mila euro. Come riporta Agipronews, la vincita più alta è stata centrata a San Donà di Piave, dove un giocatore, grazie a un 9 Oro, ha portato a casa un premio del valore di 500 mila euro.

Sempre in provincia di Venezia, questa volta a Camponogara, un altro fortunato giocatore ha centrato un 9, che gli (o le) permetterà di portare a casa la somma di 100 mila euro. L’ultimo concorso del gioco a moltiplicatore ha distribuito premi per 16,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3 miliardi da inizio anno.