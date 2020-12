Sei grandi artisti raccontati dalla direttrice della Collezione Peggy Guggenheim e dal direttore della Pinacoteca di Brera | VIDEO

Caravaggio e Vasily Kandinsky, Raffaelo e Max Ernst, Piero della Francesca e Piet Mondrian. Sei grandi maestri, pietre miliari della storia dell’arte, sono pronti ad incontrarsi. Come? Grazie alle parole di Karole P. B. Vail, direttrice della Collezione Peggy Guggenheim di Venezia, e James Bradburne, direttore generale della Pinacoteca di Brera: un incontro tra due istituzioni che racchiudono alcuni dei più iconici capolavori dell’arte italiana e internazionale realizzati tra il XV e il XX secolo.

Nasce così Vis-à-Vis, il progetto che, grazie alla viva voce dei due direttori, metterà a confronto La cena in Emmaus (1605–1606) di Caravaggio e Paesaggio con macchie rosse n. 2 di Kandinsky (1913); Lo sposalizio della Vergine (1504) di Raffaello e La vestizione della sposa (1940) di Ernst, Madonna col bambino e santi, angeli e Federico da Montefeltro (1472–74) di Piero della Francesca e Composizione n. 1 con grigio e rosso 1938 / Composizione con rosso 1939 (1938–39) di Mondrian. Si tratta di tre brevi video che saranno online sui canali social dei rispettivi musei e che racconteranno sei artisti e i loro capolavori, in un viaggio lungo oltre cinque secoli, a dimostrazione di come l’arte sia sempre contemporanea e forte nell’esprimere, indipendentemente dallo scorrere dei secoli, una comunanza di valori e visioni che continuano ad ispirare il nostro presente.

Il primo video, che ha per protagonisti Caravaggio e Kandinsky, è online a partire da oggi. A gennaio e febbraio 2021 seguiranno invece gli altri incontri. «Caravaggio è stato uno dei più grandi artisti contemporanei del suo tempo che ha trasformato per sempre la pratica della pittura occidentale» così Bradburne presenta Michelangelo Merisi, la cui tela La cena in Emmaus è oggi tra le opere più ammirate alla Pinacoteca di Brera. «Nel corso della sua lunga carriera di stampo cosmopolita, Kandinsky ha affrontato sfide personali continuando però a sperimentare, cambiare e reinventare la propria arte e se stesso» fa eco Vail, parlando del padre dell’arte astratta presente alla Collezione Peggy Guggenheim con diverse opere, tra cui, appunto, Paesaggio con macchie rosse n. 2.

La Pinacoteca di Brera e la Collezione Peggy Guggenheim aprono insieme le loro porte rendendo accessibili, ora che i musei sono chiusi, alcuni tesori delle loro collezioni: «L’arte può essere consolazione, ispirazione, o anche rivelazione – spiega la direttrice Vail – e può aiutarci a capire il mondo in cui viviamo» sottolinea Bradburne.