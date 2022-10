L'Amerigo Vespucci sarà a Venezia per una settimana

Ci saranno oltre 60 marine militari mondiali e più di 80 realtà industriali, culturali, accademiche e dell’informazione interessate all’ambito marittimo alla XIII edizione del "Simposio delle Marine" che si svolgerà all'Arsenale di Venezia dal 5 al 7 ottobre 2022. In occasione del Simposio, - ma già a partire da domenica 2 ottobre - saranno ormeggiate all'Arsenale di Venezia diverse navi della Marina Militare, a partire dalla nave scuola Amerigo Vespucci e nave San Marco, aperte al pubblico, e le navi Cabrini, Pantelleria e Ponza.

Visita alla Nave Amerigo Vespucci

Le visite alle navi saranno gratuite, scandite dal seguente calendario:

Nave Vespucci lunedì 3 ottobre, dalle 15 alle 22 martedì 4 ottobre, dalle 19 alle 22 giovedì 6 ottobre, dalle 16 alle 22

Nave San Marco martedì 4 ottobre, dalle 15 alle 18 e dalle 21 alle 23 mercoledì 5 ottobre, dalle 15 alle 18 e dalle 21 alle 23 giovedì 6 ottobre, dalle 15 alle 18 e dalle 21 alle 23 venerdì 7 ottobre, dalle 15 alle 18



Il tema del Simposio

Il tema della XIII edizione, “A blue cluster approach in the ocean decade”, si basa sulla convinzione dell’indiscussa centralità che il mare e la dimensione marittima continuano a rivestire per la sicurezza e la prosperità globali. "Le ultime 4 edizioni del Simposio - ha ricordato l'ammiraglio Andrea Romani - si sono tenute nella Sala Squadratori dell’Arsenale di Venezia, un grande spazio architettonico iconico e simbolo dell’impegno quotidiano della Marina nella salvaguardia e valorizzazione del patrimonio che l’antico arsenale rappresenta per Venezia”.

A completare gli eventi, la Banda della Marina Militare terrà un concerto giovedì 6 ottobre, alle ore 16, in Campo San Rocco, a favore della cittadinanza: le musiche spazieranno dagli inni della Marina Militare alla musica classica, con incursioni nella musica da cinema.