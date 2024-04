Ulss 4: screening cardiologici gratuiti a Jesolo

Sarà presente anche il personale dell’Ulss 4 all'evento "Festa di primavera" che si svolgerà sabato 20 e domenica 21 aprile a Jesolo paese. Dalle ore 14 alle ore 18.30 di domenica, in piazza 1° maggio, in una postazione dedicata, personale della Cardiologia riabilitativa e del poliambulatorio ospedaliero di Jesolo, diretto dal dottor Lucio Brollo, effettuerà screening cardiologici gratuiti con misurazione della pressione, della glicemia, saturimetria. Sarà possibile anche effettuare un colloquio con il cardiologo. L'iniziativa rientra in una collaborazione con l'associazione "Amici del Cuore" di Jesolo e San Donà di Piave.

Dalle ore 15, inoltre, il personale dell’Heimich Team effettuerà dimostrazioni gratuite e pratiche di manovre di disostruzione in età pediatrica. «Poche e semplici manovre possono salvare un bambino dal soffocamento in caso di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo», spiegano gli specialisti dell'azienda sanitaria. A chi parteciperà attivamente alle manovre di disostruzione verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per entrambe le iniziative non è necessaria l'iscrizione: la partecipazione è libera e gratuita.