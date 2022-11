Tre giorni di visite cardiologiche gratuite in centro a Mestre

Visite cardiologiche gratuite a Mestre. Dopo il successo delle scorse edizioni, riparte in Italia la campagna nazionale di prevenzione cardiovascolare “Truck Tour Banca del Cuore 2022", parte del progetto nazionale "Banca del Cuore".

Mestre ospiterà il camion della prevenzione dal 5 al 7 novembre, dopo due anni di sospensione obbligatoria per la pandemia, che si metterà gratuitamente a disposizione della popolazione con screening cardiologici volti non solo alla prevenzione, ma anche e soprattutto per aiutare la popolazione generale, e quella che ha sofferto il covid, a scoprire eventuali effetti cardiologici.

Visite cardiologiche a Mestre

Il Jumbo Truck si fermerà dalle 9 alle 19 in piazzetta Coin, per offrire a tutti i cittadini la possibilità di sottoporsi ad uno screening cardiologico completo e gratuito che comprende: