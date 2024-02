Cardiologie aperte a San Valentino: visite gratuite e senza appuntamento a Mirano

A San Valentino aprono le porte della cardiologia di Mirano per visite e consulti gratuiti senza appuntamento. La proposta di salute "Cardiologie aperte" organizzata all'ospedale sarà attiva per tutta la mattinata di mercoledì 14 febbraio. Gli utenti potranno recarsi negli ambulatori cardiologici al piano terra dalle 9 alle 12 per uno screening dei fattori di rischio cardiovascolare.

Quali esami si possono effettuare

Tra gli esami che si possono eseguire: valutazione del colesterolo e della glicemia; rilevazione della pressione arteriosa; misurazione del peso, altezza e circonferenza vita; elettrocardiogramma (solo per i cittadini ad elevato rischio cardiovascolare) con consegna in tempo reale del referto; misurazione del monossido di carbonio nel respiro nei pazienti fumatori ad alto rischio cardiovascolare e in quelli esposti al fumo passivo; valutazione della forza muscolare tramite test Handgrip. Durante l'iniziativa sarà obbligatorio indossare la mascherina FFP2.

