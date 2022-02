Aperta al pubblico l'ex Batteria San Felice

Da oggi, mercoledì 2 febbraio, riapre al pubblico l'ex Batteria San Felice a Sottomarina. Il 28 gennaio scorso, infatti, è stato approvato il collaudo tecnico-amministrativo delle opere di riqualificazione (che ha interessato accessi e percorsi, recinzioni, spazi verde e arredo urbano), necessario per la successiva fruizione pubblica del bene. Gli orari di apertura fanno riferimento alla deliberazione della giunta comunale: febbraio, marzo, aprile, ottobre dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Da maggio a settembre dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 20. Lunedì e martedì chiuso per pulizia e sfalcio erba e novembre, dicembre e gennaio chiuso per manutenzione.

L'apertura al pubblico viene garantita dalla ditta Mosella srl, prima concessionaria e poi dal 2018 proprietaria dell'area; così come è a suo carico la vigilanza e una manutenzione programmata dei manufatti di interesse storico sulla Batteria. «Siamo orgogliosi di poter annunciare la riapertura al pubblico – comunica con una nota la società Mosella – il nostro impegno, non solo economico, per l'acquisto e la riqualificazione della Batteria San Felice è stato rilevante e la sistemazione dell'area è avvenuta come da disposizioni che l'agenzia del Demanio e la Soprintendenza avevano indicato. Ci auguriamo – conclude – che tutti gli sforzi effettuati per la rivalutazione siano ripagati con l'educazione e con il rispetto delle persone che ne beneficeranno, per evitare provvedimenti a difesa e tutela del bene».

«Ho già effettuato una visita e mi complimento per questo recupero stupendo – commenta il sindaco di Chioggia Mauro Armelao – ringrazio la società Mosella per aver avuto la volontà e l'assiduità nel lavoro di riqualificazione di quest'area di pregio ambientale e di metterla, da oggi, a disposizione della città e dei turisti. Confidiamo non vengano lasciati rifiuti e che l'arredo urbano sia rispettato».