Salute della donna, colloqui e visite gratuite negli ospedali di Mirano e Dolo

Visite e consulti gratuiti negli ospedali di Mirano e Dolo in occasione della Giornata nazionale della salute della donna. È Fondazione Onda a organizzare, con i presidi del circuito dei Bollini Rosa, la nona Settimana della salute in rosa, a cui aderiscono anche gli ospedali di Mestre e Venezia.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Ospedale di Mirano

Le iniziative organizzate sono varie e garantite grazie alla disponibilità volontaria di operatori e specialisti. A Mirano l'équipe della Pneumologia propone per gli utenti la possibilità di sottoporsi a spirometria semplice venerdì 19 aprile, dalle ore 8.30 alle ore 14. Per accedere agli esami gratuiti, è necessaria una prenotazione, che si effettua telefonando allo 041 5133290 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13), oppure inviando una email all'indirizzo pneumologia.dolo@aulss3.veneto.it. Agli utenti prenotati - sarà possibile effettuare 10 esami - verranno date le indicazioni puntuali per l'esame, che si effettuerà presso l'ambulatorio di Fisiopatologia respiratoria/spirometria.

Sempre all'ospedale di Mirano, il servizio di Dietetica e Nutrizione clinica propone consulenze dietistiche e/o dietologiche per le donne in menopausa, con rilevazione dei parametri antropometrici e consegna di brochure informativa con indicazioni dietetiche. I consulti si terranno il giovedì 18 aprile, dalle ore 9 alle ore 12.30, nell'edificio 14 al piano I. Gli specialisti contano di poter effettuare una ventina di consulenze, a cui si accede, con prenotazione obbligatoria, telefonando allo 041 5794145 o allo 041 5794352 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13), oppure inviando una email all'indirizzo dietetica.mirano@aulss3.veneto.it.

L'équipe di Ginecologia e Ostetricia offre invece alle utenti visite specialistiche, con eco office e pap test secondo necessità: si terranno venerdì 19 aprile, dalle ore 8.30 alle ore 12.15, presso gli ambulatori di Ginecologia. Per aderire alla proposta, occorre prenotare - sei le visite che potranno essere effettuate - telefonando allo 041 5794701 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30), oppure inviando una email a ginecologia.mirano@aulss3.veneto.it.

Il gruppo Multidisciplinare Breast Unit, sezione Psicologia oncologica, di Mirano-Dolo-Chioggia propone poi un percorso psicoeducazionale di gruppo, organizzato nell'ambito del progetto aziendale "Intimamente donna", e rivolto alle pazienti con tumore al seno, affronta la tematica dell'immagine corporea e si terrà lunedì 22 aprile dalle ore 14.30 alle ore 16: vi si accede previa prenotazione telefonando allo 041.5794032.

Ospedale di Dolo

A Dolo, il servizio di Dietetica e Nutrizione clinica propone consulenza dietistica e/o dietologica per la donna in menopausa con rilevazione dei parametri antropometrici e consegna di brochure informativa con indicazioni dietetiche. I consulti si terranno il martedì 23 aprile, dalle ore 9 alle ore 12.30, presso l'edificio 31 (ex Villa Massari) al primo piano. Per aderire, occorre prenotare - 14 i consulti che potranno essere effettuati - telefonando allo 041 5133413 o allo 041 5133305 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13).

L'équipe della Chirurgia propone infine una visita proctologica/consulto verbale che sarà possibile effettuare mercoledì 24 aprile, dalle ore 15 alle ore 18.45, presso il poliambulatorio. Sarà possibile programmare una decina di consulenze che vanno prenotate telefonando allo 041 5133240 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 11), o inviando una email a chirurgia.dolo@aulss3.veneto.it. Per chi volesse sottoporsi a visita proctologica con anoscopia è necessario eseguire una preparazione mediante microclisma evacuante, 2-3 ore prima dell'appuntamento.

L'(H)Open Week, si svolge dal 18 al 24 aprile «con l’obiettivo - spiegano gli organizzatori - di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile, e le oltre 260 strutture del network Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente una settimana di servizi gratuiti come visite, consulenze telefoniche, eventi e colloqui a distanza, Infopoint e distribuzione di materiale informativo per avvicinare la popolazione femminile a diagnosi sempre più precoci e a percorsi di cura personalizzati».