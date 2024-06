Una giornata di prevenzione al femminile: visite gratuite, colloqui e info point

Visite per le donne, una giornata di prevenzione: l’appuntamento è fissato per mercoledì 19 giugno, negli ospedali dell’Ulss 3 Serenissima, che aderiscono alla proposta di Fondazione Onda e partecipano alla prima edizione dell’(H) Open Day dedicato alla prevenzione al femminile. Gli ospedali di Venezia e Mestre, ma anche quelli di Dolo, Mirano e Noale, offriranno in quella giornata servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione in varie aree specialistiche: dalla cardiologia, alla ginecologia e ostetricia, alla medicina riabilitativa.

I servizi gratuiti a Mestre

All’ospedale dell’Angelo, a Mestre, gli specialisti della medicina trasfusionale si proporranno per l’esecuzione di esami con determinazione emoglobina da digito puntura con visita di medicina trasfusionale per pazienti in età fertile (18-45 anni) per screening dell'anemia da carenza di ferro. Le visite si svolgeranno dalle 15.30 alle 18.30 negli ambulatori Avis, al piano -2 (accesso E da ascensori interni). È necessario prenotare gli esami telefonando allo 041.9657884 o inviando una email all’indirizzo ocme.sit@aulss3.veneto.it. Sempre all’Angelo, l’équipe dell’urologia organizza una conferenza sul tema "Incontinenza urinaria femminile e prolasso urogenitale", che si svolgerà mercoledì 19 giugno, alle 15 nell’aula Blu al piano terra. Nella stessa data l’équipe degli screening oncologici organizza un info-point, con la possibilità di prenotare test di screening, mentre l’équipe di medicina fisica riabilitativa attiverà un infopoint con poster e distribuzione di materiali informativi inerenti l'incontinenza urinaria-fecale femminile e il trattamento riabilitativo.

I servizi a Venezia

All’ospedale Santi Giovanni e Paolo di Venezia, l’équipe della ginecologia e ostetricia proporrà la possibilità di visita e colloquio individuale con lo specialista ginecologo dalle 12 alle 13.30. Le visite si svolgeranno negli ambulatori di ginecologia, al piano terra del padiglione Jona: è necessario prenotare, fino ad esaurimento delle disponibilità, telefonando allo 0415294459 lunedì 17 giugno dalle 9 alle 12. Viene organizzato poi un Info-point con la presenza degli specialisti di cardiologia, di dermatologia, di diabetologia e nutrizione clinica, di endocrinologia e malattie del metabolismo, di oncologia medica nella sala dell'Acqua, al piano terra di fronte al Cup.

I servizi a Mirano

All’ospedale di Mirano, l’équipe di dietologia e nutrizione clinica propone consulenze dietistiche e/o dietologiche per la donna in menopausa. I colloqui si terranno dalle 9 alle 12.30, nell’edificio 14, al primo piano. Per aderire è necessario prenotare il colloquio, telefonando ai numeri 041.5794145 o 041.5794352 o inviando una mail all’indirizzo dietetica.mirano@aulss3.veneto.it. Gli specialisti di ginecologia ed ostetricia propongono visite con il ginecologo ed eventuale successivo controllo ecografico e/o paptest. Le visite si svolgeranno dalle 8.30 alle 13 presso gli ambulatori di ginecologia, edificio 10 ingresso A, previa prenotazione che si effettua telefonando allo 041.5794701 o inviando una mail all’indirizzo ginecologia.mirano@aulss3.veneto.it.

I servizi a Noale

L’équipe della medicina dello sport e dell'esercizio fisico/cardiologia riabilitativa offre la possibilità di una visita con il cardiologo/medico dello sport per la valutazione del profilo di rischio cardiovascolare per donne in perimenopausa, con elettrocardiogramma ed indicazioni per attività sportiva, presso il reparto, ambulatorio 10, all'ospedale di Noale; è necessaria la prenotazione, che si effettua telefonando allo 041.5896510 o inviando una mail a cardiologia.riabilitativa.noale@aulss3.veneto.it.

I servizi a Dolo

Nell’ospedale di Dolo sarà l’équipe di dietologia e nutrizione clinica a proporre consulenze dietistiche individuali per la donna in menopausa, comprensive di rilevazione di parametri antropometrici e consegna di brochure informativa con consigli dietetici. Le consulenze si svolgeranno al primo piano dell’Edificio 31 (ex villa Massari). È necessario prenotare telefonando ai numeri 041.5133413 e 041.5133305 o inviando una mail a dietetica.mirano@aulss3.veneto.it Gli specialisti dell’urologia, invece, propongono visite urologiche finalizzate alla prevenzione e cura delle infezioni urinarie. Le visite si svolgeranno negli ambulatori urologici, al quinto piano del Monoblocco chirurgico. Si aderisce prenotando la visita, fino ad esaurimento, e la prenotazione si effettua telefonando allo 041.5133354.